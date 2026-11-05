Meloni îi spune lui Costa că o discuţie despre modul în care UE poate vorbi cu o singură voce în privinţa Ucrainei ar trebui adăugată pe ordinea de zi a unei reuniuni informale a liderilor care va avea loc la Dublin săptămâna viitoare, subliniind că această chestiune „nu mai poate fi amânată”, potrivit News.ro.

Meloni a subliniat diversele formate care au fost utilizate pentru a discuta despre Ucraina, inclusiv întâlnirile de la Miami şi Oslo, precum şi viitoarele discuţii programate de Coaliţia de Voinţă şi de Comunitatea Politică Europeană, la care se adaugă convorbirea telefonică pe care preşedintele Alexander Stubb din Finlanda şi premierul Jonas Gahr Støre din Norvegia au purtat-o recent cu Vladimir Putin.

Aceste multiple forumuri „ne subminează credibilitatea în gestionarea uneia dintre cele mai complicate probleme cu care se confruntă naţiunile noastre”, arată Meloni.

Deşi UE a insistat în repetate rânduri că trebuie să aibă un „loc la masa negocierilor” în cadrul discuţiilor de pace privind Ucraina, pentru a proteja interesele regiunii şi a consolida capacitatea Kievului de a rezista unui acord inechitabil, blocul nu a ajuns încă la un acord cu privire la un singur lider sau o singură instituţie care să conducă negocierile.

„Sunt convinsă că toţi ne dăm seama că, proiectând imaginea unei Europe dezorganizate, nu facem altceva decât să servim interesele celor care doresc ca acest război să continue”, a scris prim-ministrul italian. „Şi cred că acest lucru este inacceptabil, având în vedere că sunt în joc vieţi omeneşti şi viitorul securităţii noastre”, continuă ea.

„A acţiona într-un mod dezorganizat, cu iniţiative care se succed şi se suprapun, nu ne va ajuta nici în relaţia cu partenerii noştri, nici cu cei pe care trebuie să-i convingem să pună capăt acestei agresiuni fără sens”, a adăugat ea.

„Nu cer un loc pentru Italia”

„Nu cer un loc pentru Italia în acest sau acel format”, a ţinut să precizeze Meloni.

Liderii UE se reunesc la Dublin pentru un Consiliu European informal pe 13 noiembrie. Cu o zi înainte are loc o reuniune a Comunităţii Politice Europene, care include toate statele UE, precum şi Ucraina şi alţi aliaţi.

Pe măsură ce formatul discuţiilor se concentrează din ce în ce mai mult în jurul grupului E3 - Regatul Unit, Franţa şi Germania - alături de UE, NATO şi Ucraina, Italia s-a trezit marginalizată.

Roma a fost exclusă de la întâlnirile de la Miami din octombrie şi de la Bruxelles din această săptămână, deşi a participat la discuţiile de la Oslo la invitaţia guvernului norvegian. Un consilier italian pentru securitate naţională a participat acolo la o cină de lucru, dar participarea Italiei a avut loc în locul Franţei, nu ca un loc suplimentar la masa negocierilor.

În ultimul an, Italia s-a impus ca cel mai vocal şi persistent susţinător al UE în ceea ce priveşte numirea unui trimis special pentru negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina. Meloni a lansat pentru prima dată public această propunere în ianuarie, susţinând că blocul trebuie să „vorbească cu o singură voce” şi să se angajeze direct în dialog cu Moscova.

Deşi şi alte ţări, printre care Franţa, Austria, Cehia şi Luxemburg, şi-au exprimat sprijinul pentru această idee, Roma a condus această iniţiativă, oficialii italieni aducând-o în discuţie în repetate rânduri în marja summiturilor UE şi în cadrul discuţiilor dintre ambasadorii UE care pregătesc reuniunile liderilor.

Înaintea ultimului summit al UE din octombrie, viceprim-ministrul şi ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a profitat de ocazie, în timpul unui schimb de opinii cu jurnaliştii la o reuniune a Partidului Popular European organizată înaintea summitului, pentru a reînnoi apelul la numirea unui trimis special. Întrebat dacă însuşi Costa ar trebui să preia acest rol, Tajani l-a lăudat, dar a insistat că prioritatea este ca Europa să aibă „un purtător de cuvânt care să poată negocia” şi să articuleze o „poziţie univocă”, avertizând că, în caz contrar, politica externă a UE va părea slabă.