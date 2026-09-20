Alegerea potrivită depinde de tipul de ten, de efectul pe care îl dorești și de cât de multă acoperire ai nevoie în fiecare zi.

Ce este BB cream și la ce se folosește

BB cream este undeva la mijloc între o cremă de îngrijire și un produs de machiaj. Denumirea vine de la „beauty balm”, iar ideea lui este destul de simplă: să ofere puțină hidratare, să uniformizeze tenul și să acopere discret micile imperfecțiuni, fără să aibă senzația sau puterea de acoperire a unui fond de ten clasic. Este potrivit mai ales dacă îți dorești un ten care să arate îngrijit, dar cât mai natural. Poate estompa ușor roșeața, petele mici sau diferențele de nuanță, însă lasă pielea să se vadă și nu creează acel efect foarte uniform și intens pe care îl poate da un fond de ten cu acoperire mare.

Un alt lucru care îl diferențiază este faptul că multe formule au și ingrediente de îngrijire, cum ar fi substanțe hidratante, antioxidanți sau chiar SPF. Totuși, nu toate BB cream-urile sunt la fel, iar unele hidratează mai mult, altele acoperă mai bine, în timp ce altele pun accentul pe protecția solară sau pe un finisaj mai luminos. Tocmai de aceea, BB cream-ul este folosit foarte des pentru machiajul de zi, când vrei ceva rapid și ușor. Se poate aplica foarte simplu cu degetele, dar și cu burețelul sau pensula, iar dacă ai anumite zone care au nevoie de puțin mai mult produs, poți reveni doar acolo cu încă un strat subțire.

Contează și tipul de ten. Dacă ai tenul uscat, sunt mai potrivite formulele hidratante și luminoase, în timp ce pentru un ten mixt sau gras merg mai bine variantele mai lejere, cu finisaj natural sau mat. În esență, BB cream-ul este alegerea potrivită atunci când vrei să arate ca și cum ai foarte puțin machiaj, dar tenul să fie totuși mai uniform și mai îngrijit.

Ce este CC cream și ce efect are asupra tenului

CC cream este tot un produs care combină machiajul cu îngrijirea, însă are un rol puțin diferit. „CC” vine de la „colour correcting”, adică corectarea culorii, iar produsul este făcut mai ales pentru situațiile în care tenul are roșeață, zone neuniforme sau anumite nuanțe pe care vrei să le estompezi. De exemplu, dacă ai roșeață pe obraji sau în jurul nasului, un CC cream cu pigmenți corectori poate face culoarea pielii să pară mai uniformă. Unele formule pornesc chiar de la o nuanță verzuie, tocmai pentru că verdele neutralizează vizual roșul, iar pe măsură ce produsul este întins, culoarea se adaptează mai bine tenului.

Și aici acoperirea diferă mult de la un produs la altul. Unele CC cream-uri sunt foarte ușoare și doar uniformizează discret, în timp ce altele se apropie destul de mult de un fond de ten. De aceea, faptul că scrie „CC cream” pe ambalaj nu înseamnă automat că produsul va acoperi foarte bine coșurile, petele sau imperfecțiunile mai pronunțate. Multe formule au și ingrediente de îngrijire, cum ar fi acid hialuronic, niacinamidă, ceramide, antioxidanți sau SPF, însă combinația diferă de la un produs la altul. Așadar, dacă vrei și hidratare, și protecție solară sau un anumit ingredient de skincare, merită verificată formula, nu doar denumirea de pe ambalaj.

CC cream-ul este util mai ales atunci când problema principală este culoarea neuniformă a tenului. Dacă ai roșeață, pete sau un aspect tern, poate ajuta la uniformizarea vizuală și poate fi purtat singur pentru un machiaj natural sau folosit înaintea unui fond de ten, dacă vrei mai multă acoperire.

BB cream vs. CC cream. Care este diferența

BB cream și CC cream seamănă destul de mult la prima vedere, pentru că ambele combină machiajul cu partea de îngrijire a pielii și, de regulă, sunt mai lejere decât un fond de ten clasic. Pot avea ingrediente hidratante, SPF sau alți compuși întâlniți în produsele de skincare, însă diferența dintre ele apare mai ales atunci când te uiți la ce vrei să corectezi.

BB cream-ul este gândit pentru un ten care are nevoie de puțină uniformizare, ceva hidratare și un aspect cât mai natural. Acoperirea este, de obicei, ușoară, astfel încât pielea să se vadă în continuare, doar că pare mai uniformă și mai îngrijită. Tocmai de aceea este potrivit pentru machiajul de zi sau pentru momentele în care vrei să aplici ceva rapid, fără să simți că ai un strat gros de produs pe față.

CC cream-ul, în schimb, este orientat mai mult spre corectarea culorii. Dacă ai roșeață, pete, un ten tern sau anumite zone care au o nuanță diferită față de restul feței, produsul este făcut tocmai pentru a le estompa. Unele formule au chiar pigmenți verzi, piersică sau în alte nuanțe, care ajută la neutralizarea vizuală a culorilor nedorite, conform Womanandhome.com.

Și textura poate fi diferită, dar aici depinde foarte mult de produs. Unele BB cream-uri sunt mai cremoase și luminoase, altele mai mate, în timp ce anumite CC cream-uri sunt foarte subțiri și aproape transparente, iar altele se apropie destul de mult de un fond de ten. Dacă vrei să alegi între ele, regula cea mai simplă este să pornești de la nevoia tenului. Pentru hidratare, uniformizare ușoară și un machiaj natural, BB cream-ul este, de obicei, alegerea mai potrivită. Dacă te deranjează mai ales roșeața, petele sau diferențele de culoare, CC cream-ul este făcut exact pentru asta.

Ce acoperire oferă BB cream și CC cream

În general, atât BB cream-ul, cât și CC cream-ul sunt alese atunci când vrei un rezultat mai natural decât cel oferit de un fond de ten clasic, însă nivelul de acoperire diferă de la un produs la altul. BB cream-ul oferă, de cele mai multe ori, o acoperire ușoară, suficientă cât să uniformizeze tenul, să estompeze o roșeață discretă sau niște pete mici și să dea pielii un aspect mai uniform. Nu este însă făcut să ascundă complet acneea, petele foarte închise sau cearcănele pronunțate, iar pentru astfel de zone poate fi nevoie și de puțin corector.

Avantajul lui este tocmai faptul că rămâne lejer pe piele și nu creează senzația de machiaj încărcat. Se întinde ușor, iar dacă vrei puțin mai multă acoperire într-o anumită zonă, poți reveni acolo cu încă un strat subțire. La CC cream, acoperirea poate varia și mai mult. Unele formule sunt foarte ușoare și au rolul principal de a corecta nuanța pielii, în timp ce altele oferă o acoperire medie și pot înlocui fără probleme fondul de ten în machiajul de zi.

De multe ori, CC cream-ul poate părea că acoperă mai bine tocmai pentru că neutralizează culoarea. De exemplu, un produs cu pigment verde poate estompa vizual roșeața fără să fie nevoie de un strat gros de machiaj, iar formulele cu tonuri piersică sau portocalii pot ajuta la diminuarea aspectului unor pete sau zone mai închise.

Ca regulă simplă, BB cream-ul este potrivit dacă vrei un strat ușor, care să uniformizeze fără să ascundă pielea, în timp ce CC cream-ul este mai util atunci când vrei să corectezi roșeața, petele sau alte diferențe de culoare. Dacă mai rămân coșuri, cearcăne sau pete vizibile, poți folosi corector doar în acele zone, fără să încarci toată fața.

Care este mai bun pentru utilizarea zilnică

Atât BB cream-ul, cât și CC cream-ul pot fi folosite zi de zi, mai ales dacă preferi un machiaj mai ușor și nu vrei să porți fond de ten în fiecare dimineață. Alegerea depinde însă de ce vrei să corectezi și de cum arată tenul tău în mod normal. Dacă ai un ten destul de uniform și nu te deranjează foarte tare roșeața sau petele, BB cream-ul este, de obicei, varianta mai simplă pentru fiecare zi. Oferă puțină acoperire, uniformizează fără să ascundă complet pielea și se aplică repede, inclusiv cu degetele. Este genul de produs potrivit atunci când vrei să arăți mai îngrijit, dar fără să se vadă clar că porți un strat de machiaj.

BB cream-ul merge bine și în zilele în care vrei doar puțină hidratare și un ten mai uniform, fără să acoperi pistruii, textura pielii sau toate micile imperfecțiuni. Tocmai de aceea, pentru serviciu, cumpărături sau o zi obișnuită, poate înlocui fără probleme fondul de ten dacă nu ai nevoie de acoperire mare. CC cream-ul este mai potrivit atunci când te deranjează în special culoarea tenului, de exemplu dacă ai roșeață pe obraji, în jurul nasului, pete pigmentare sau zone care par mai terne decât restul feței. În astfel de cazuri, nu ai neapărat nevoie de mai mult produs, ci de unul care să corecteze mai bine diferențele de nuanță, iar aici CC cream-ul poate face o treabă mai bună.

Contează și tipul de ten, pentru că nu orice BB sau CC cream se comportă la fel. Dacă ai pielea uscată, probabil te vei simți mai bine cu o formulă hidratantă și ușor luminoasă, în timp ce pentru tenul mixt sau gras poate fi mai potrivit un produs mai lejer, cu finisaj natural sau mat. Așadar, formula contează uneori mai mult decât faptul că pe ambalaj scrie BB sau CC.