Pluralul cuvântului „monedă” este deseori pronunțat sau scris greșit. „Monede” sau „monezi”? Este una dintre întrebările care apar atunci când trebuie folosit pluralul acestui cuvânt. Ambele variante de plural pot apărea în vorbirea de zi cu zi și pot crea confuzie.

În limba română, însă, substantivul „monedă” are un plural bine stabilit.

Monede sau monezi? Care este pluralul corect al cuvântului „monedă”

Pluralul unor cuvinte din limba română poate ridica uneori semne de întrebare, chiar și atunci când termenii sunt folosiți frecvent. Un astfel de exemplu este substantivul „monedă”, al cărui plural este uneori pronunțat sau scris greșit. Care este, de fapt, forma corectă: „monede” sau „monezi”?

Care este pluralul corect al cuvântului „monedă”

Forma corectă de plural a substantivului „monedă” este „monede”. Varianta „monezi” este greșită și nu trebuie folosită în limba română literară.

Putem spune, de exemplu, „am găsit câteva monede”, „am strâns monede vechi” sau „colecționează monede”.

Confuzia apare mai ales în vorbirea de zi cu zi, unde forma „monezi” poate fi întâlnită, însă aceasta nu reprezintă pluralul corect al substantivului „monedă”.

De ce spunem „monede”, nu „monezi”

Pluralurile reprezintă una dintre categoriile limbii române care pot crea dificultăți, deoarece formarea lor nu urmează întotdeauna o regulă simplă și ușor de anticipat.

Profesoara de limba română Corina Popa a explicat, în emisiunea „Vorbește lumea”, că există mai multe cuvinte al căror plural este folosit greșit și a dat ca exemple chiar „monede” și „ciocolate”.

„Pluralele se mai schimbă în limba română. Multă lume se supără. Într-adevăr, ne-ar prii mai multă predictibilitate. Aici intră și monedele, pentru că foarte mulți fac greșeala să spună «monezi». (...) Monede, ciocolate, nu «ciocolăți», nu «monezi». Acestea nu s-au schimbat de-a lungul timpului. Așa au fost întotdeauna, așa că le putem reține: ciocolate, monede”, a precizat Corina Popa.

„Ciocolate” sau „ciocolăți”. O altă formă care creează confuzie

Un alt exemplu menționat de profesoara de limba română este substantivul „ciocolată”. Pluralul corect este „ciocolate”, nu „ciocolăți”.

Astfel, sunt corecte formulări precum „am cumpărat două ciocolate” sau „pe raft sunt mai multe ciocolate”.

Formele „monezi” și „ciocolăți” pot părea firești în anumite contexte, însă nu sunt formele recomandate în limba română literară. Pentru a evita aceste greșeli, cele două pluraluri pot fi reținute împreună: monede și ciocolate.

Pentru a reține mai ușor forma corectă, iată câteva exemple:

Am găsit mai multe monede vechi într-un sertar.

Colecționarul are o cutie plină cu monede.

Am cumpărat două ciocolate pentru desert.

În magazin erau mai multe sortimente de ciocolate.

Pe masă erau câteva monede.

Așadar, atunci când există o ezitare, formele corecte care trebuie reținute sunt „monede” și „ciocolate”, nu „monezi” și „ciocolăți”.