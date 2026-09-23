Acum patru ani, la vârsta de 44 de ani, Katie Rosier fusese recent externată din spital cu un stent la inimă și se gândea la cele cinci accidente vasculare cerebrale suferite. Privea paharul cu bourbon din mână și știa că, de data aceasta, fie se lasă de băut, fie moare, arată Business Insider.

A început să bea la 12 ani, devenind „partenera de băut" a tatălui său alcoolic, după moartea mamei. Cei zece frați mai mari plecaseră de acasă. „Era aproape inevitabil să urmez același drum", spune ea. A început cu vin ieftin și bere, apoi a trecut la vodcă și whiskey.

A avut trei condamnări pentru conducere sub influența alcoolului în decursul a nouă ani – prima la 17 ani, a doua la 21, când aproape a lovit o mașină de poliție și a treia la 26 de ani. A fost în închisoare de două ori. Consuma alcool și în timpul programului de muncă iar în cele din urmă a renunțat la job. A reușit totuși să-și termine studiile, obținând un post în achiziții în 2017, dar nu a lăsat băutura.

În vara lui 2021, Katie era fără locuință și a stat patru luni într-un adăpost al „Armatei salvării”. Apoi a primit o locuință, parțial din cauza diagnosticului de insuficiență cardiacă congestivă. A continuat să bea încă 12 luni, până după operația de stent suferită în august 2022.

Câteva zile mai târziu, privind paharul pe jumătate plin, și-a dat seama că este destul. A sunat la mai multe centre de reabilitare și s-a internat pe 20 septembrie 2022 – începutul sobrietății sale.

Depinde de o injecție lunară

„Procesul de dezintoxicare nu a fost distractiv, dar am trecut prin el. Am avut ședințe intensive cu psihiatri și consiliere cu alți dependenți." Un medic i-a sugerat o injecție cu Vivitrol, un medicament care tratează dependența de alcool afectând căile opioide din creier.

„Se spune că este nevoie de 21 de zile de sobrietate pentru claritate. Pentru mine, a fost nevoie de trei zile. Nu mai tânjeam după o bere sau după gustul de whiskey. Nu îmi mai ocupa mintea." a mărturisit ea.

De patru ani, o asistentă îi administrează injecția lunar. „Lumea mea întreagă s-a deschis. Mi-am reînnoit interesul pentru pinball și m-am alăturat unei ligi. Unele turnee au loc în baruri – fostele mele localuri preferate. Dar nu mă deranjează deloc. Oamenii beau în jurul meu, dar nu am fost tentată de la începutul injecțiilor."

„Glumesc că, dacă mi-aș permite, aș cumpăra tuturor celor cu probleme de alcool o injecție – una cu medicament, nu cu whiskey. A funcționat pentru mine și sper să facă la fel și pentru alții" a conchis fosta alcoolică.