Corina Popa a pregătit pentru emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV un test de limba română.

Ce înseamnă „a o pune de mămăligă”

Expresia „a o pune de mămăligă” este folosită atunci când o persoană face o greșeală, încurcă lucrurile sau ajunge într-o situație neplăcută. Cu alte cuvinte, poate fi folosită atunci când cineva „o dă în bară” sau își complică singur situația.

Expresia este una consacrată în limba română și trebuie înțeleasă în sens figurat. Prin urmare, atunci când cineva spune că „a pus-o de mămăligă”, nu înseamnă că persoana respectivă s-a apucat să pregătească tradiționalul preparat din mălai.

De unde vine expresia „a o pune de mămăligă”

Formularea face parte din registrul colocvial al limbii române și este folosită pentru a descrie, într-o manieră plastică, o situație care s-a terminat prost sau o greșeală făcută de cineva.

Interesant este că, în aceeași expresie, apare și forma „mămăligă”, în timp ce în anumite regiuni ale țării poate fi întâlnită și forma „măligă”.

De ce se spune „măligă” și nu „mămăligă”

Forma „măligă” poate fi explicată printr-un proces lingvistic numit haplologie. Acesta presupune simplificarea unui cuvânt atunci când acesta conține două silabe identice sau foarte asemănătoare, una dintre ele putând să dispară în vorbire.

Astfel de modificări apar în mod natural în evoluția limbii și pot duce la apariția unor forme regionale sau populare.