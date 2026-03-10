Când sunt Floriile în 2026. Tradiții și obiceiuri pe care trebuie să le respecți pentru sănătate și noroc

Război în Iran, ziua 11. Teheranul, amenințare directă la adresa lui Donald Trump: „Ai grijă să nu fii eliminat chiar tu”
Floriile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Sărbătoarea vestește apropierea Paștelui. În această zi, credincioșii merg la biserică cu ramuri de salcie. 

autor
Mădălina Cristea

Iată ce tradiții și obiceiuri se respectă în această zi pentru atragerea sănătății și a norocului.

Când pică Floriile în 2026

Floriile reprezintă una dintre marile sărbători creștine și amintesc de momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, fiind întâmpinat de oameni cu ramuri verzi în mâini. Gestul lor era un semn de bucurie, dar și de respect față de cel pe care îl primeau cu speranță și credință.

Sărbătoarea are loc în fiecare an în ultima duminică dinaintea Paștelui și marchează începutul Săptămânii Mari, perioada în care credincioșii se pregătesc sufletește pentru Învierea Domnului. În România, tradiția spune că oamenii merg la biserică cu ramuri de salcie, pe care preotul le sfințește și apoi sunt duse acasă, unde sunt păstrate pentru binecuvântarea și protecția locuinței și a familiei. În anul 2026, Floriile pică pe 5 aprilie, cu o săptămână înainte de Paște.

Ce simbolizează Duminica de Florii

Duminica Floriilor este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Ea amintește de momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, cu doar câteva zile înainte de patimile și răstignirea Sa. Oamenii L-au întâmpinat cu multă bucurie, așternând haine pe drum și ținând în mâini ramuri verzi, ca semn de respect și recunoaștere a Lui ca împărat și Mântuitor. Această zi marchează începutul Săptămânii Mari, perioada în care credincioșii se pregătesc pentru Paște. În același timp, Floriile sunt asociate cu speranța și cu ideea că viața învinge moartea.

Floriile, începutul Săptămânii Mari

Duminica Floriilor deschide una dintre cele mai importante perioade din calendarul creștin, cunoscută sub numele de Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. Este ultima săptămână din Postul Paștelui și amintește de ultimele zile din viața lui Iisus Hristos, de la intrarea Sa în Ierusalim până la răstignire și punerea în mormânt.

Această perioadă este numită „Mare” fiindcă fiecare zi are o semnificație aparte și amintește de momente importante din drumul suferinței lui Hristos. În biserici au loc slujbe speciale, numite denii, iar credincioșii sunt îndemnați să se apropie mai mult de credință prin rugăciune, post, liniște și iertare. Fiecare zi a săptămânii are un înțeles propriu.

Lunea, Marțea și Miercurea Mare sunt dedicate rugăciunii și pregătirii sufletești. Joia Mare amintește de Cina cea de Taină și de începutul patimilor lui Iisus. Vinerea Mare marchează răstignirea și suferința Mântuitorului și este una dintre cele mai solemne zile din an. Sâmbăta Mare amintește de punerea în mormânt și pregătește momentul Învierii.

Tradiții și obiceiuri pe care trebuie să le știi de Florii

În România, această zi este legată de multe tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. Ele îmbină credința creștină cu vechi obiceiuri populare legate de venirea primăverii, de renașterea naturii și de dorința oamenilor de a avea protecție și noroc în casă. Una dintre cele mai cunoscute tradiții este mersul la biserică cu ramuri de salcie. Credincioșii le duc pentru a fi sfințite în timpul slujbei.

Salcia amintește de ramurile de finic cu care oamenii l-au întâmpinat pe Iisus atunci când a intrat în Ierusalim. După slujbă, crenguțele sunt aduse acasă și așezate lângă icoane sau la ușă, ca semn de binecuvântare și protecție pentru gospodărie. În multe zone ale țării, ramurile de salcie sunt folosite și în gospodărie. Uneori sunt puse la ferestre, la porți sau în pomii fructiferi, deoarece se spune că aduc rod bogat și alungă răul. De asemenea, în această zi, oamenii le duc și la mormintele celor dragi, conform Crestinortodox.ro.

Există și obiceiuri legate de sănătate și noroc. În unele sate, părinții ating ușor copiii cu ramuri de salcie, spunând că astfel vor crește sănătoși și puternici. Totodată, se crede că ramurile sfințite pot proteja casa de furtuni, boli sau alte necazuri.

Floriile sunt și o zi specială pentru cei care poartă nume de flori. În România, peste un milion și jumătate de persoane își sărbătoresc onomastica în această zi. Pentru că sărbătoarea are loc în timpul Postului Paștelui, Biserica oferă dezlegare la pește.

Ce semificație au ramurile de salcie de Florii

Ramurile de salcie sunt unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale sărbătorii de Florii. Ele amintesc de momentul biblic în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, iar oamenii L-au întâmpinat cu ramuri de finic și de măslin, ca semn de bucurie și respect. În regiunile unde aceste plante nu cresc, cum este și România, tradiția a fost adaptată, iar credincioșii folosesc ramuri de salcie.

Se spune că salcia este un simbol simbol al vieții, al renașterii și al bucuriei. Pentru că înmugurește devreme, la începutul primăverii, ea a devenit un semn al reînnoirii naturii și al speranței. În tradiția creștină, ramurile sunt duse la biserică pentru a fi sfințite, iar apoi sunt aduse acasă și păstrate, de obicei, lângă icoane.

În popor se spune că salcia sfințită este protectoare. Mulți oameni o așază la ușă, la ferestre sau la streașina casei, deoarece se spune că poate feri locuința de rele, de boli sau de vremea rea. De asemenea, ramurile sunt puse în pomii fructiferi sau la vie, în speranța că aceștia se vor umple de fructe.

Superstiții de Florii

Duminica Floriilor este însoțită de numeroase credințe populare și superstiții păstrate în tradiția românească. Multe dintre ele sunt legate de sănătate, noroc, dragoste sau de protecția casei. În unele sate, aceste obiceiuri sunt respectate și astăzi, fiind transmise din generație în generație.

Una dintre cele mai cunoscute superstiții spune că nu este bine să te speli pe cap în ziua de Florii. Se crede că acest lucru ar putea face ca părul să albească mai repede sau să încărunțești înainte de vreme. Dacă totuși este nevoie, tradiția spune că ar trebui folosită apă sfințită. O altă credință populară este legată de ramurile de salcie sfințite la biserică. Acestea sunt păstrate în casă, lângă icoane sau la ușă, deoarece se spune că aduc protecție împotriva bolilor, a furtunilor și a necazurilor. În unele locuri, oamenii le pun și în grădini sau în pomii fructiferi, în speranța că vor aduce rod bogat.

Există și superstiții legate de dragoste și căsătorie. Fetele nemăritate pun uneori o ramură de salcie sub pernă în noaptea de Florii, deoarece se spune că astfel își pot visa ursitul. În alte zone ale țării există obiceiul de a fierbe busuioc la miezul nopții, iar dimineața fetele se spală cu acea apă pentru a avea păr frumos și pentru a atrage dragostea.

Tradiția populară mai spune că nu este bine să muncești în ziua de Florii, deoarece sărbătoarea ar trebui respectată și petrecută în liniște. În unele locuri se crede și că nu este bine să plantezi flori sau alte plante în această zi, deoarece ar putea aduce ghinion. Există și credințe legate de sănătate. În trecut, unii oameni înghițeau câțiva mâțișori de salcie sfințită, crezând că astfel vor fi feriți de dureri de gât sau de alte boli pe parcursul anului. De asemenea, copiii erau atinși ușor cu ramuri de salcie, pentru a crește sănătoși și puternici.

O altă superstiție spune că vremea din ziua de Florii ar putea arăta cum va fi vremea de Paște. Dacă ziua este însorită și caldă, oamenii spun că și sărbătoarea Învierii va avea vreme frumoasă.

Ce se mănâncă în Duminica Floriilor

În Duminica Floriilor, credincioșii se află încă în Postul Paștelui, însă această zi are un caracter special, deoarece Biserica oferă dezlegare la pește. Este a doua zi din post în care este permis consumul de pește, după sărbătoarea Bunei Vestiri. Din acest motiv, pe masa de Florii se pot pune și preparate de post care conțin pește, dar fără carne, lapte sau ouă.

Printre cele mai obișnuite preparate pregătite în această zi se numără:

·     pește la cuptor, de obicei crap, păstrăv sau macrou

·     pește prăjit sau la grătar

·     saramură de pește

·     ciorbă de pește

·     salată de icre

·     salate de legume de post

·     orez sau cartofi serviți alături de pește

·     diferite mâncăruri de post cu legume și ulei

Rugăciune pentru Duminica de Florii

Iată ce rugăciune se rostește astăzi:

“Domnului să ne rugăm,

Doamne, Dumnezeul nostru, Care şezi pe heruvimi; Cel ce ai arătat puterea Ta şi ai trimis pe Unul‑Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin Crucea, prin îngroparea şi prin învierea Sa; Căruia, venind în Ierusalim spre patima cea de bunăvoie, poporul care şedea întru întuneric şi în umbra morţii, luând semnele biruinţei, ramuri de copaci şi stâlpări de finic, I‑a prevestit învierea, Însuţi, Stăpâne, păzeşte‑ne şi pe noi, care urmând acelora purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainte‑prăznuire.

Şi precum pe acele popoare şi pe acei prunci care Ţi‑au strigat Ţie: osana, apără‑ne şi pe noi, ca prin laude şi cântări duhovniceşti să ne învrednicim de dătătoarea de viaţă învierea cea de a treia zi, în Hristos Iisus Domnul nostru, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

Cum se calculează data la care pică Paștele și Floriile

Data Paștelui nu este fixă, așa cum este Crăciunul, de exemplu. În fiecare an ea se calculează după o regulă stabilită încă din anul 325, la Sinodul de la Niceea. Calculul are legătură cu două fenomene naturale: echinocțiul de primăvară și luna plină.

Cum se calculează Paștele, pe scurt

Regula este mai simplă decât pare. Mai clar, se ia ca punct de pornire echinocțiul de primăvară, care în calendar este considerat pe 21 martie. După această dată se așteaptă prima lună plină, apoi se stabilește prima duminică după acea lună plină. Acea duminică devine ziua în care se sărbătorește Paștele. Există însă o mică regulă în plus: dacă luna plină cade chiar într-o duminică, Paștele nu se ține în acea zi, ci în duminica următoare, conform Doxologia.ro.

Din acest motiv, data Paștelui se schimbă în fiecare an, fiindcă luna plină nu apare mereu în aceeași zi. Floriile se calculează mult mai simplu. Ele sunt întotdeauna cu o săptămână înainte de Paște, adică în duminica dinaintea sărbătorii Învierii.

·     Paștele - duminica stabilită după regula cu luna plină

·     Floriile - duminica de cu 7 zile înainte

În anul 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie. Prin urmare, Floriile vor fi pe 5 aprilie.

