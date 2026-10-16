La polul opus se află Suedia, Ungaria şi Danemarca, cu valori între 1% şi 2,1%, potrivit Eurostat, Oficiul de statistică al UE, scrie News.ro.

În luna august, rata anuală a inflaţiei pentru România era de 6,3%, faţă de o medie de 3,2% în statele membre.

„Cea mai scăzută rată anuală a fost înregistrată în Suedia (1,0%), Ungaria şi Danemarca (ambele 2,1%). Cele mai mari rate anuale au fost consemnate în România (6,5%), Lituania (6,1%) şi Bulgaria (5,6%)”, arată, vineri, Eurostat.

Energia a contribuit cel mai mult la rata anuală a inflației

Faţă de august 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut într-o singură ţară membră, a rămas stabilă în trei state, în timp ce în 23 ţări membre a fost înregistrată creştere.

În septembrie, rata anuală a inflaţiei în zona euro a fost de 3,8%, faţă de 3,2% în august şi 2,2%, cu un an înainte, în timp ce în Uniunea Europeană procentul a fost de 3,8% în septembrie 2026, comparativ cu 3,2%, în august şi 2,6%, în urmă cu un an.

În septembrie 2026, au contribuit pozitiv la rata anuală a inflaţiei în zona euro energia (+1,71 puncte procentuale), serviciile (+1,52 puncte procentuale), bunurile industriale neenergetice (+0,29 puncte procentuale), produsele pre-cumulate şi alimentele, alcoolul şi tutunul (+0,25 puncte procentuale), potrivit datelor Eurostat.