Potrivit The Mirror, datele seismice arată că un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a avut loc în apropierea Peninsulei Kamchatka în jurul orei 12:39, în timp ce în Hakodate, Hokkaido, a fost detectată o scuturare cu magnitudinea de 1, însă nu s-au semnalat replici puternice sau risc de tsunami.

Locuitorii au fost preveniți că se vor simți efecte extrem de puternice în Hokkaido, Tohoku și regiunea Kanto.

Cu toate acestea, avertismentul a fost rapid anulat, guvernul ridicând alerta aproximativ opt minute mai târziu și convocând o conferință de presă pentru a-și cere scuze pentru această eroare.

Potrivit Turkiye Today, Agenția Meteorologică din Japonia (JMA) a confirmat că avertismentul a fost rezultatul unei supraestimări a magnitudinii cutremurului.

În cadrul unei conferințe de presă ținută în după-amiaza zilei, agenția și-a cerut scuze pentru emiterea alertei inexacte și a declarat că se desfășoară o anchetă pentru a stabili cauza erorii.

Reprezentanții oficiali au exclus, de asemenea, posibilitatea unui atac cibernetic, deși motivul exact al estimării incorecte a magnitudinii rămâne în curs de investigare.