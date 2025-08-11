Calendar ortodox august 2025. Ce sărbători importante au loc și în ce zile nu se lucrează

Luna august 2025 aduce numeroase sărbători importante în calendarul ortodox, marcate prin tradiții și obiceiuri importante.

Credincioșii se pregătesc pentru posturi, praznice mari și momente de rugăciune, dar și pentru zilele în care, potrivit tradiției, nu se lucrează. Calendarul ortodox august 2025 – află ce sărbători importante sunt în această lună, care sunt zilele cu cruce roșie și cu cruce neagră și în ce date este interzis să lucrezi, conform tradiției.

Sărbători importante din calendarul ortodox în august

Luna august 2025 este plină de momente cu semnificație deosebită pentru credincioșii ortodocși. Aceasta a debutat cu Scoaterea Sfintei Cruci (1 august), care a marcat și începutul Postului Adormirii Maicii Domnului.

Au urmat praznice mari, precum Schimbarea la Față a Domnului (6 august), una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie. Iată ce alte sărbători importante mai sunt în luna august:

· 15 august 2025 – Adormirea Maicii Domnului

· 29 august 2025 – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Calendar ortodox august 2025 – sărbători cu cruce roșie

În calendarul ortodox, sărbătorile cu cruce roșie sunt cele mai importante zile de peste an, dedicate unor praznice împărătești, sărbătorilor Maicii Domnului sau cinstirii unor sfinți cu însemnătate deosebită. Aceste date au un statut special în viața bisericească și, potrivit tradiției, sunt zile în care credincioșii participă la Sfânta Liturghie, se roagă și se abțin de la muncile gospodărești, conform Calendarortodox.ro.

Ele sunt marcate în calendar printr-o cruce roșie pentru a evidenția importanța lor și pentru a reaminti că trebuie cinstite cu rugăciune, post (dacă perioada o impune) și fapte bune. Iată care sunt sărbătorile cu cruce roșie din luna august 2025:

· 6 august 2025 - Schimbarea la Fata a Domnului

· 15 august 2025 - Adormirea Maicii Domnului

· 29 august 2025 – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Calendar ortodox august 2025 – sărbători cu cruce neagră

În calendarul ortodox, sărbătorile cu cruce neagră marchează zile dedicate pomenirii unor sfinți, mucenici, cuvioși sau ierarhi care au avut o viață sfântă, dar care nu fac parte din categoria praznicelor mari. Aceste zile au importanță liturgică și spirituală, însă nu sunt sărbători împărătești.

Crucea neagră este folosită ca simbol pentru a indica faptul că data respectivă este o zi de sărbătoare religioasă, în care credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbă și să se roage, dar nu există aceeași rânduială strictă de oprire de la muncă precum în cazul crucii roșii. Iată care sunt sărbătorile cu cruce neagră din luna august 2025:

· 3 august 2025 - Sfântul Cuvios Iraclie din Basarabia; Sfintii Isachie, Dalmat si Faust

· 5 august 2025 - Sfântul Ioan Iacob Hozevitul

· 7 august 2025 - Sfânta Teodora de la Sihla

· 11 august 2025 – Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului

· 16 august 2025 - Sfinții Martiri Brâncoveni

· 17 august 2025 - Sfântul Mucenic Miron; Sfântul Gheorghe Pelerinul

· 21 august 2025 - Sfântul Apostol Tadeu; Sfinții Mucenici Donat, Romul, Silvan si Venust

· 23 august 2025 - Sfântul Mucenic Lup

· 30 august 2025 - Sfântul Ierarh Varlaam; Cuviosul Ioan de la Rașca si Secu; Sfântul Alexandru

· 31 august 2025 - Punerea in racla a brâului Maicii Domnului; Sf. Cuv. Macarie Protopsaltul.

În ce zile este interzis să lucrezi, conform calendarul ortodox

În tradiția ortodoxă, există anumite zile din an în care este interzis să lucrezi, conform rânduielilor bisericești și obiceiurilor transmise din generație în generație. Aceste zile coincid în special cu sărbătorile mari din calendar, marcate cu cruce roșie, dar și cu unele sărbători locale sau hramuri importante. În aceste momente, credincioșii sunt îndemnați să își oprească activitățile gospodărești, să evite munca fizică grea și să participe la rugăciune și slujbe religioase.

Oprirea din activitățile zilnice are o semnificație spirituală profundă. Este un gest prin care creștinul își arată respectul față de Dumnezeu, față de sfinții prăznuiți și față de importanța zilei respective. Biserica vede aceste zile ca pe ocazii de reculegere, odihnă sufletească și trupească, dar și de întărire a credinței.

În general, zilele în care nu se lucrează sunt:

· Praznicele împărătești (precum Nașterea Domnului, Învierea Domnului, Schimbarea la Față).

· Sărbătorile Maicii Domnului (Buna Vestire, Adormirea Maicii Domnului).

· Zilele dedicate unor sfinți de mare importanță (Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfinții Martiri Brâncoveni).

· Zilele de duminică a fiecărei săptămâni.

