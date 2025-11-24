Cadourile de Crăciun ar putea ajunge cu întârziere. Depozitele sunt pline după comenzile de Black Friday

Experții ne recomandă să cumpărăm din timp cadourile de Crăciun, dacă vrem să ajungă la timp. După Black Friday depozitele sunt pline, astfel că unele colete, ajung cu întârziere.

Cum sezonul cadourilor se apropie, riscul să nu primim pachetele în ziua dorită crește. Mai ales că firmele de curierat gestionează milioane de comenzi în această perioadă.

După valul de reduceri de Black Friday și milioane de colete comandate, timpul de așteptare pentru livrări a crescut.

Client: „Mi-au trimis: comanda dvs întârzie, așteptați. Am mai așteptat o comandă acum ceva timp și mi-a zis că e posibil să vină după Crăciun.”

Client: „Dai comandă să ce, să stai luni întregi după o comandă... uiți și ce ai comandat”.

Două dintre cele mai mari firme de curierat din țară au livrat în perioada de reduceri aproape 16 milioane de colete.

Întârzierile cresc și mai mult în această perioadă pentru că oamenii au cumpărat multe produse din Asia. Comenzile ajung mai greu în țară.

Client: „Am dat comandă de două tricouri, unul vine zilele astea, unul vine luna viitoare”.

Și cadourile de Crăciun ar trebui luate cât mai rapid ca să ajungă la timp. Atenție și de unde cumpărați.

Cumpărător: „Din timp, că nu putem chiar în ultima zi că nu mai prindem nimic, se cumpără tot, deja Crăciunul a început mult prea repede, în noiembrie”.

Cristian Movilă, Asociația Română a Magazinelor Online: „Dacă vom cumpăra produse de la comercianți din România, fie cu livrare în magazin, fie comercianți care livrează și își țin promisiunile, putem să ne așteptăm la o dublare, triplare a timpului, dar nu foarte mult, câteva zile spre o săptămână. Dacă vom cumpăra produse din Asia nu știm, pentru că vor crește volumele foarte mult”.

Și depozitele stradale sunt pline, așa că în unele cazuri coletele trebuie redirecționate.

Alin Abalașei - directorul de operațiuni al unei firme de curierat: „În lockerele noastre am încărcat aproximativ 4.5 milioane de colete, cu un vârf de peste 380.000 de colecte într- singură zi. 6 din 10 comenzi au avut că destinație un locker”.

Firmele de curierat au investit în ultimii ani în dezvoltarea cutiilor de depozitare stradale, iar unele chiar îi recompensează pe cumpărători dacă își ridică pachetele într-un timp cât mai scurt.

Adriana Manu, director de marketing firmă de curierat: „Pe anumite lockere din anumite locații este o cererea foarte crescută. Noi avem un termen de ridicare din lockere de 2 zile. Noi am încercat să rugăm clienții să ridice coletele mai repede, să le oferim cadouri dacă ridică într-un termen mai scurt”.

Un alt val de livrări urmează în această săptămână, când comercianții din America și din vestul Europei vor organiza și ei Black Friday.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













