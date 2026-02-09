Oferă cartele de schi cu preț redus, dar au apărut și oferte speciale la SPA sau la restaurant pentru locuitorii din stațiunile montane.

Oamenii spun că, datorită acestor beneficii, suportă mai ușor valurile de turiști care le îngreunează viața.

Administratorii oferă reduceri localnicilor

Cu muntele lângă ei, brașovenii nu se pot bucura de schi în weekend, din cauza aglomerației. Însă administratorii telefericelor le-au oferit cartele la jumătate de preț, miercurea. De atunci, Gigi Luculescu este nelipsit de pe pârtie.

Gigi Luculescu: „50% reducere e de neiertat, trebuie să te dai peste cap să rezolvi ziua asta să nu o pierzi!"

Ideea s-a dovedit un succes. Miercurea, în Poiana Brașov, sunt cu cel puțin 30% mai mulți schiori decât în alte zile lucrătoare, lucru demonstrat de numărul trecerilor prin turnicheți.

Fata: „Mă învoiește doamna dirigintă în fiecare miercuri.”

Reducerea la schi atrage tot mai mulți oameni

Femeie: „În weekend nu venim, e foarte aglomerat."

Turist: „Trebuie să mulțumim turiștilor că vin, fac consumație, crește, Brașovul e oraș turistic și al brașovenilor care trebuie să se bucure și ei că locuiesc aici, în zona asta."

Mai nou, localnicii își pot continua ziua la piscină. De trei săptămâni, au 50% reducere la SPA, într-un hotel de 4 stele.

Dan Negulici: „Se poate bucura și omul care nu are posibilități. Un program de schi după care un program de relaxare la piscină, la saună, la jumătate de preț.”

Mihaela Morar, managerul unui centru spa: „Sună telefonul de dimineață și interesul e din ce în ce mai mare. Miercurea trecută am avut în jur de 35-40.”

Restaurantele și SPA-urile oferă beneficii suplimentare

Și nota de plată la restaurant este mai mică cu 15% în zilele de miercuri, pentru cei din Brașov.

Vasile Lupoi, chef bucătar: „Poate sunt zile miercuri în care sunt 150 de persoane, se simte, e vânzarea mai bună.”

În Sinaia, localnicii au skipass gratuit în zilele de luni, iar în Bușteni - și lunea, și marțea.

În multe destinațiile celebre din Europa sufocate de turiști, localnicii se bucură de beneficii asemănătoare. În Tenerife, de exemplu, prețul unui bilet la parcul acvatic este redus la jumătate pentru rezidenți, iar în Madeira, intrarea la cea mai mare grădină botanică este gratuită de anul acesta.