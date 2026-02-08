Cei care au venit la Toplița, în județul Harghita, au avut de câștigat. Cele 4 grade Celsius din termometre au fost perfecte pentru o tură pe traseul de bob. Mai ales că piesajul este unul de excepție.

Turistă: „E chiar benefică o plimbare pe bob. Cine nu schiază are alte posibilități”.

Turist: „Am ieșit la relaxare, având în vedere că vremea pentru schi e puțin cam caldă”.

Turist: „E un pic de adrenalină , e un pic de distracție și peisajul e frumos”.

Traseul are o lungime de 2 kilometri și te poartă prin pădurea plină de zăpadă. Distracția, combinată cu adrenalina, este perfectă și pentru copii.

Copii: „Ne-am dat cu bobul, merge cu viteză”.

Să mergi cu bobul este simplu, spun cei care administrează aceste locuri. Însă, trebuie respectate niște reguli.

Georgiana, reprezentant pistă bob: „Păstrați distanța, distanța contează foarte mult între boburi. Poate să prindă o viteză de până la 45 km/oră. Vine foarte multă lume la noi, e foarte aglomerat”.

Trasee de bob se găsesc și în alte județe din țară, precum Bihor şi Neamţ. La Toplița, o tură costă 30 de lei pentru adulți și 25 pentru copii.