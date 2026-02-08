O avalanşă „de mare amploare” a coborât pe versantul nordic al vârfului Longet, care culminează la 3.146 metri altitudine, a declarat pentru AFP procurorul din Gap, Marion Lozac'hmeur, confirmând o informaţie publicată de cotidianul regional Le Dauphiné Libéré.

Cei doi bărbaţi decedaţi, în vârstă de aproximativ 30 de ani, făceau parte dintr-un grup de patru care schiau în afara pistei fără supraveghere, a adăugat procurorul. Ceilalţi doi schiori din grup sunt teferi, a precizat ea.

Conform aceleiaşi surse, va fi efectuată o autopsie în cadrul unei anchete deschise pentru a stabili cauzele decesului.

Peste douăzeci de schiori au murit deja în acest an în avalanşe produse în diferite masive din Alpi - în Austria, Franţa şi Elveţia.