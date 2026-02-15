Horoscop 16 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un proiect care aduce stabilitate financiară

Vibrația zilei este 7 și o să ne gândim de două ori înainte de a spune și de a face ceva.

Horoscop 16 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

Sunt multe lucruri de făcut și o să vă dați osteneala să le duceți pe toate la bun sfârșit și o să căpătați credit pe mai departe de la șefi, autorități. Poate vă impuneți punctul de vedere într-o situație contractuală și, dacă vedeți bunăvoință din partea cealaltă, o să mai cedați și voi pe ici, pe colo.

Horoscop 16 februarie 2026 – PEȘTI

Se poate să vă pregătiți de lansarea unui proiect și o să puneți la bătaie toate resursele interioare ca să fie un succes, că ați investit nu glumă în el. Poate mai insistați pe lângă șefi să vă mai suplimenteze, cumva, salariul, mai un bon de masă, mai o primă.

Horoscop 16 februarie 2026 – BERBEC

Poate dați de un partener de afaceri care să muncească la fel de bine ca și voi, ca să meargă afacerea ca pe roate, s-o duceți mai bine din punct de vedere financiar. Sunt inițiative pe care o să le conduceți cu mână sigură, că vreți să urcați în clasamentul de la slujbă și o să vă fie apreciată munca.

Horoscop 16 februarie 2026 – TAUR

Încep să se adune banii în cont, dar e bine să fiți cu băgare de seamă, să nu aveți niște datorii de care ați uitat și să vă tragă în jos bugetul. Se conturează un proiect nou la slujbă, în care vă puteți implica și voi și să primiți încurajări din partea șefilor și recompense.

Horoscop 16 februarie 2026 – GEMENI

O veste bună de la cineva care speră să fiți împreună, că ați mai fi încercat, dar lucrurile n-au mers prea bine. Vă puteți aștepta la o sumă de bani din colaborări și o să vă suplimentați veniturile, că aveți și cheltuieli mari.