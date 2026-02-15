Horoscop 16 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un proiect care aduce stabilitate financiară

Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea
Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea

Horoscop 16 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a provocărilor. O să ne confruntăm cu situații mai puțin obișnuite și o să avem puterea să le facem față, că avem antrenament și am căpătat experiență.

Neti Sandu

Vibrația zilei este 7 și o să ne gândim de două ori înainte de a spune și de a face ceva.

Horoscop 16 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

Sunt multe lucruri de făcut și o să vă dați osteneala să le duceți pe toate la bun sfârșit și o să căpătați credit pe mai departe de la șefi, autorități. Poate vă impuneți punctul de vedere într-o situație contractuală și, dacă vedeți bunăvoință din partea cealaltă, o să mai cedați și voi pe ici, pe colo.

Horoscop 16 februarie 2026 – PEȘTI

Se poate să vă pregătiți de lansarea unui proiect și o să puneți la bătaie toate resursele interioare ca să fie un succes, că ați investit nu glumă în el. Poate mai insistați pe lângă șefi să vă mai suplimenteze, cumva, salariul, mai un bon de masă, mai o primă.

Horoscop 16 februarie 2026 – BERBEC

Poate dați de un partener de afaceri care să muncească la fel de bine ca și voi, ca să meargă afacerea ca pe roate, s-o duceți mai bine din punct de vedere financiar. Sunt inițiative pe care o să le conduceți cu mână sigură, că vreți să urcați în clasamentul de la slujbă și o să vă fie apreciată munca.

Horoscop 16 februarie 2026 – TAUR

Încep să se adune banii în cont, dar e bine să fiți cu băgare de seamă, să nu aveți niște datorii de care ați uitat și să vă tragă în jos bugetul. Se conturează un proiect nou la slujbă, în care vă puteți implica și voi și să primiți încurajări din partea șefilor și recompense.

Horoscop 16 februarie 2026 – GEMENI

O veste bună de la cineva care speră să fiți împreună, că ați mai fi încercat, dar lucrurile n-au mers prea bine. Vă puteți aștepta la o sumă de bani din colaborări și o să vă suplimentați veniturile, că aveți și cheltuieli mari.

Horoscop 16 februarie 2026 – RAC

O să jonglați cu niște bani ca să achitați rate, facturi, să vă mai rămână și de plimbare la sfârșit de săptămână, să vă duceți la distracție, să vă recreați. O să se poată repara o relație sentimentală dacă fiecare a mai schimbat ceva, ca să fiți la unison.

Horoscop 16 februarie 2026 – LEU

Se încurcă, din nou, cooptarea voastră într-un proiect care să v-ajute să vă lansați pe o piață, să căpătați, poate, o funcție și să căpătați mai multă experiență în domeniu. Se poate să plecați, în sfârșit, acolo unde v-ați propus cu ceva timp în urmă și o să rezolvați și treburi personale, și de serviciu.

Horoscop 16 februarie 2026 – FECIOARĂ

Sunt niște lucruri de pus la punct la serviciu și o să dați zor să vă achitați onorabil, că aveți și alte planuri, niște proiecte mai mici de pus în scenă. E nevoie de o mai bună comunicare cu partenerul de cuplu și poate ieșiți după orele de program la plimbare, la un film, un spectacol.

Horoscop 16 februarie 2026 – BALANȚĂ

O să găsiți o preocupare de timp liber ca să vă eliberați de stres și să deveniți mai creativi, să aveți un vibe pozitiv, să vă meargă, cu totul, mai bine. Se poate să vă implicați într-un proiect de grup, în particular, și să fie un bun suport emoțional pentru viața de zi cu zi.

Horoscop 16 februarie 2026 – SCORPION

Se poate să aveți ceva de sărbătorit și o să-i chemați pe prieteni fie pe la voi acasă, fie în oraș, la o cafea, să cinstiți momentul. Se poate să mai aveți de luat una, alta pentru casă și o să apelați la bugetul secret, ca să nu vă afecteze bugetul zilnic.

Horoscop 16 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

Ar cam fi niște lucruri de cumpărat pentru casă și o să vă străduiți să le luați mai ieftin, dacă dați căutare online să vedeți de unde se pot cumpăra la preț rezonabil. O să vă ocupați de școală, poate mai sunt acte de semnat și taxe de plătit, or mai fi și examene de dat.

Horoscop 16 februarie 2026 – CAPRICORN

Se poate să vi se plătească orele suplimentare, vi se pot da și bani din urmă și o să vă echilibrați din punct de vedere financiar. Poate bateți palma pentru un proiect care v-ar aduce stabilitate financiară și vă dozați eforturile ca să rezistați pe termen lung.

