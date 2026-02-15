”Încă din 1 august, eu tot am spus că puterea de cumpărare şi partea de alimente în România a scăzut şi va scădea”, a afirmat, duminică seară, la Antena 3, ministrul Agriculturii.

Acesta avertizează că a scăzut cu ”aproape 30%” consumul la alimente.

”Gândiţi-vă ce repercursiuni poate avea asupra industriei alimentare. Pentru că, atunci când aceste unităţi de procesare nu realizează volumele necesare, ei merg în pierdere. Pentru că au foarte mulţi angajaţi, aceste unităţi de procesare mari nu se opresc, merg 24 din 24, iar atunci când nu ai volumele necesare, pe care să le realize în aceste unităţi de procesare, sigur, aceste unităţi merg pe pierdere”, a precizat ministrul Agriculturii.

Plafon la alimente în funcție de inflație

Florin Barbu a anunţat că va propune plafonarea adaosului comercial, în funcţie de inflaţie.

”În momentul de faţă, inflaţia cred că a ajuns undeva la 10%. Am luat o decizie şi voi prezenta săptămâna viitoare, un pachet ca să nu mă mai acuze toţi economiştii şi cei care se pricep la partea de economie că intervin în piaţă. Nu mai intervin în piaţă. Intervin asupra inflaţiei, cu un mecanism foarte simplu. Sigur, va fi un act normativ. Atunci când inflaţia este peste 5%, se face o plafonare a adaosului comercial, dar la toate produsele agroalimentare, nu numai la cele de bază, pentru că acel adaos comercial practicat pe alimentele de bază s-a dus pe alte produse agroalamentare”, a declarat Florin Barbu.

El a precizat că inclusiv Consiliul Concurenţei a sesizat creşteri la anumite alimente care nu erau incluse în Ordonaţa privind alimentele de bază.

”În cazul în care inflaţia este sub 5%, piaţa rămâne liberă”, a precizat ministrul, precizând că adaosul comercial vrea să-l plafoneze la 20%, în cazul unei inflaţii mari.