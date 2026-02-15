Celebrul motan Larry – vânătorul-șef de șoareci al cabinetului – este deja vedetă internațională. Și s-a strecurat în inimile britanicilor.

În februarie 2011, la reședința prim-ministrului britanic din Downing Street sosea un nou locatar – motanul Larry, proaspăt „transferat” de la un adăpost pentru animale. David Cameron, pe atunci șef al guvernului, l-a „angajat” pentru a rezolva o „criză domestică” – o invazie de șoareci la una dintre cele mai faimoase adrese din lume.

Justin Ng, fotograf la Downing Street: „Pe atunci dormea mai mult pe stradă, iar eu am început să-l fotografiez doar din curiozitate, pentru că auzisem despre el. Și ceea ce m-a impresionat a fost cât de nonșalant se comporta la Downing Street. Parcă era strada lui.”

Viața oficială a motanului-vedetă

De pe site-ul oficial aflăm că Larry își petrece zilele „primind oaspeți, inspectând măsurile de securitate și testând calitatea mobilierului de epocă pentru somn”.

Responsabilitățile sale zilnice includ și „gândirea unei soluții pentru alungarea șoarecilor”. Chiar dacă uneori se mai joacă și cu vreun porumbel, fără să-i facă însă rău. Oricum, Larry e mereu dispus să stea la poză.

Justin Ng, fotograf la Downing Street: „Dacă vine un lider străin, știm că va apărea exact în momentul în care are loc întâlnirea. Mi-amintesc că am făcut o fotografie, cadru larg, cu Theresa May, Donald Trump și cu Larry dormind pe pervaz. Clasic Larry! Nu îi pasă ce se întâmplă. El este acolo, relaxat ca întotdeauna.”

Momente savuroase și întâlniri la nivel înalt

Dar, spre dezamăgirea presei, Larry a fost îndepărtat de pe covorul roșu înaintea vizitei fostului președinte american Joe Biden.

Luna trecută, a țâșnit pe neașteptate printre picioarele unui fotograf, pe care l-a speriat, în timpul vizitei președintelui polonez.

Larry, care ar avea, se pare, 19 ani, a servit sub șase șefi de guvern, de la David Cameron până la actualul premier Keir Starmer. Acum, de pildă, împarte reședința oficială cu Jojo și Prince, cele două pisici ale familiei Starmer.