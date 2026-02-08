Drept urmare, unii s-au orientat spre destinații externe ori chiar au renunțat complet la concedii. În același timp, România a atras mai mulți oaspeți din Germania și Italia.

Străinii au crescut cererea pentru vacanțe în România

O vacanță în România pare tot mai tentantă pentru mulți străini. Cifrele oficiale arată o creștere de 8,5% față de anul trecut. Vin din marile țări europene, cei mai mulți din Germania, dar și din afara continentului, atrași de orașele istorice, de castele și munți, dar și de prețurile încă accesibile.

Turist: „Suntem în vacanță. Am venit să ne bucurăm de oraș și de țară. Am fost și la schi și am fost să vedem castelul lui Dracula la Bran. Este o destinație foarte comodă din Spania pentru că sunt puține ore de zbor, suntem aproape și sunt multe lucruri de interes aici.”

Turist: „Am găsit bilete ieftine aici și de asta am venit aici.”

Traficul aerian și turismul mondial au crescut

Această evoluție se aliniază cu tendințele de la nivel mondial, unde, potrivit Organizației Mondiale a Turismului, în ciuda inflației ridicate și a incertitudinii legate de tensiunile geopolitice, numărul de turiști a urcat cu 4% față de 2024.

Și aeroporturile din România au fost mai aglomerate ca niciodată. Traficul aerian a crescut cu aproape 10%, alimentat atât de străini, cât și de românii care au călătorit mai mult.

Turist: „Dacă plecăm doar câteva zile așa, în principiu nu știu, Austria, Grecia poate cel mai mult.”

Turismul intern a scăzut din cauza reducerii voucherelor

Corespondent PROTV: „În tot acest timp, românii au renunțat la vacanțele în țară. Turismul intern a scăzut cu 4,6%, iar luna decembrie a adus cele mai mari diminuări de 12 procente. Anul trecut, chiar și în plin sezon estival, cifrele au fost pe minus. Una dintre explicații este reducerea masivă a voucherelor de vacanță: valoarea lor a scăzut cu peste 60%.”

Adrian Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism: „Trebuie să ne luăm măsuri la nivel guvernamental pentru că turismul nu este un sector izolat, el trage fie în sus, fie în jos multe alte industrii și segmente economice, cum ar fi transporturile, cum ar fi dezvoltarea urbană, cum ar fi construcțiile, comerțul, alimentația, agricultura, vinurile, evenimentele sportive și culturale și multe altele.”

Turistă: „Din cauza voucherelor mergem și în țară.”

Turiștii au petrecut anul trecut, în medie, câte două zile în România.