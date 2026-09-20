Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunţa joi că a convocat o şedinţă a BPN, după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, potrivit Agerpres.

"Am convocat o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenţie această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înţelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale ţării", a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Grindeanu, „dezamăgit” de propunerea lui Nicușor Dan

El adăuga că a luat act cu "surprindere şi dezamăgire" de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan.

"Este greu de înţeles ce argumente a avut şeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureşan, care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei ţări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naţionale", scria liderul social-democrat.

Grindeanu mai preciza că România se află într-o situaţie "extrem de dificilă", iar "încăpăţânarea" lui Ilie Bolojan de "a se ţine de scaun cu orice preţ şi a bloca orice soluţie raţională" a crescut şi mai mult nesiguranţa în rândul oamenilor şi a firmelor româneşti.

"Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate şi cât marketing politic", susţinea Grindeanu.

Siegfried Mureșan: „Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu şmecherii”

Mai mult, premierul desemnat Siegfried Mureşan a afirmat, luni, că premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu şmecherii şi avertizează că, dacă cineva se aşteaptă ca el să sting lumina, ”se înşeală amarnic”. Afirmaţiile vin la mai puţin de o zi după ce a anunţat că va construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan, obiectivele sale fiind reducerea inflaţiei, creşterea economiei şi îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor.

"Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu şmecherii. Dacă cineva se aşteaptă ca eu să sting lumina, se înşeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă şi vom curăţa toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român", afirmă Siegfried Mureşan duminică dimineaţă, într-o postare pe Facebook, făcând referire la expresia utilizată adesea de Ilie Bolojan pentru a vorbi despre neregulile descoperite.

El a precizat că aceste acţiuni nu sunt împotriva cuiva anume, ci "pentru toţi oamenii cinstiţi din România, care muncesc şi care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac".

Mureşan a transmis, sâmbătă, despre programul său de guvernare, că va construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan. El precizează că are câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continue: "să fie responsabili, să gestioneze cu atenţie banul public, să nu risipească banii oamenilor.

"Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan şi vom intra într-o etapă de creştere. Ilie Bolojan a stabilizat ţara şi a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creştere", spune Siegfried Mureşan într-o postare pe Facebook.

Premierul desemnat prezintă "câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continue: să fim responsabili, să gestionăm cu atenţie banul public, să nu risipim banii oamenilor şi să investim acolo unde este nevoie".

"Aceste lucruri le voi continua. Obiectivul este să reducem inflaţia, să creştem economia şi să îmbunătăţim nivelul de trai al oamenilor", spune el.