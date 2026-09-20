România, te iubesc! Emisiunea integrală din 20 septembrie 2026
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 20 septembrie 2026.
Sursa: ProTV
Etichete: RTI, Romania te iubesc,
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 20 septembrie 2026.
Sursa: ProTV
Etichete: RTI, Romania te iubesc,
„Țara dintre oameni și urși”, partea a III-a. Știm prea puține despre ursul de astăzi, o spun specialiștii. Trebuie să știm fapte, nu mituri despre comportamentul său și despre ce îl aduce mai aproape de om.
„Țara dintre oameni și urși”, partea a II-a. Oamenii cer siguranță. ONG-urile cer protecție pentru animal. Vânătorii, intervenție. Autoritățile schimbă proceduri, dar bâjbâie mult și ineficient.
„Țara dintre oameni și urși”, partea I. Astăzi ajungem pe un teritoriu de conflict. În locuri unde ursul trăieşte lângă copii, adulți şi bătrâni.
„Țara dintre oameni și urși”, partea a III-a. Știm prea puține despre ursul de astăzi, o spun specialiștii. Trebuie să știm fapte, nu mituri despre comportamentul său și despre ce îl aduce mai aproape de om.
Negocierile pentru viitorul Guvern încep cu PSD și PNL pe poziții aproape opuse. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, anunță că vrea să continue reformele începute de Ilie Bolojan.
Vremea se schimbă brusc de luni. O masă de aer rece, de origine polară, va traversa țara noastră, iar temperaturile vor scădea chiar și cu 12 grade. La asta se adaugă vântul puternic și ploile, ba chiar lapovița și ninsorile izolate la munte.