Program Zilele Bucureștiului 2025. Evenimente pline de cultură, divertisment și surprize

Primăria Municipiului Bucureşti, prin instituţiile de cultură din subordine, organizează în weekendul 20-21 septembrie Zilele Bucureştiului 2025, o serie de evenimente dedicate bucureştenilor şi turiştilor.

Concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecţii de film, expoziţii şi tururi ghidate vor transforma mai multe zone din capitală într-un traseu cultural şi de divertisment.

De la un spectacol multimedia în Piaţa Constituţiei, până la recitaluri, muzică de fanfară şi parade, vizitatorii sunt invitaţi să îşi facă propriul itinerariu de descoperire a oraşului.

În centrul Capitalei, "Străzi deschise - Bucureşti. Promenadă urbană" va anima în acest weekend aniversar Calea Victoriei cu zeci de evenimente artistice şi comunitare pentru întreaga familie. Traficul rutier va fi închis în ambele zile de weekend, inclusiv pe timpul nopţii, de sâmbătă, ora 09:00 până duminică la ora 22:00.

De Zilele Bucureştiului, fiecare bucureştean poate deveni turist în propriul oraş: autobuzele turistice Bucharest City Tour vor circula gratuit, oferind prilejul unei plimbări relaxante printre cele mai frumoase locuri ale Capitalei

Cele 14 staţii de pe traseul cu autobuzul supraetajat sunt: Piaţa Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei (două staţii), Palatul Parlamentului, Piaţa Unirii, Universitate, Piaţa Romană, Piaţa Victoriei, Piaţa Charles de Gaulle, Sos. Kiseleff şi Piaţa Presei. Programul de circulaţie al liniei turistice Bucharest City Tour este 10:00 - 23:00, autobuzele circulând la un interval de 30 de minute.

De asemenea, bucureştenii se pot plimba cu primele modele de tramvaie, gratuit, pe trasee precum Bucur Obor - Piaţa Sudului - Şos. Viilor - Gara de Nord, Gara de Nord şi CFR Progresul, Gara de Nord şi Depoul Victoria.

SAMBĂTĂ 20 SEPTEMBRIE - De dimineaţă, la pas prin Bucureşti

Evenimente pentru toate vârstele, în centrul Oraşului:

Orele 10:00-17:30 - Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului - Expoziţia "Bucureştiul Interbelic" - Arcul de Triumf - Publicul este invitat să descopere atmosfera Capitalei din perioada interbelică printr-o amplă expoziţie de fotografie. Imagini cu pieţe largi, bulevarde animate, tramvaie, automobile elegante şi parcuri pline de viaţă reconstituie farmecul unui oraş în care modernitatea începea să se împletească cu tradiţia.

Orele 10:30-13:00 şi de la 14:00-15:00 Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului organizează reconstituiri istorico-militare şi ceremonii de omagiere a eroilor, la Arcul de Triumf şi pe Calea Victoriei.

Asociaţia Tradiţia Militară va aduce în faţa publicului scene emblematice din trecut. Uniforme atent documentate, echipamente autentice şi replici fidele vor readuce istoria la viaţă, cinstind eroismul pompierilor români şi comemorând lupta din 13 septembrie 1848.

Orele 10:00-03:00 - Un alt moment aşteptat este "Primăria Deschisă" - un eveniment organizat de ARCUB, prin care sediul Primăriei Municipiului Bucureşti îşi deschide porţile vizitatorilor, invitând publicul la tururi ghidate, proiecţii de film, expoziţii şi activităţi creative, dar şi la o instalaţie colectivă dedicată Oraşului de azi. Accesul este gratuit.

Ora 10.00 - Tururi ghidate în centrul Bucureştiului - Muzeul Municipiului Bucureşti oferă gratuit bucureştenilor şase tururi ghidate în ziua de sâmbătă, 20 septembrie, începând cu ora 10.00, cu următoarele teme şi locuri de întâlnire:

1. Sub Universitate: vestigiile de sub noi. Punct de plecare: Universitatea din Bucureşti - Traseu: Esplanada din faţa Facultăţii de Istorie.

2. Sub Cartierul Evreiesc: istorii uitate - Punct de plecare: Strada Sfânta Vineri (zona fostei Sinagogi Malbim) - Traseu: Strada Sfânta Vineri - Halele Traian - Bulevardul Mircea Vodă.

3. Străzi şi hanuri dispărute din Centrul Vechi - Punct de plecare: Hanul lui Manuc - Traseu: Hanul lui Manuc - Strada Şelari - zona Hanului Constantin Vodă - Curtea Veche.

4. Hanuri, biserici şi viaţa Oraşului medieval - Punct de plecare: Curtea Veche - Traseu: Curtea Veche - Hanul cu Tei - Biserica Sf. Dumitru - Lipscani.

5. De la Rosetti la Kogălniceanu - Primul bulevard al Oraşului - Punct de întâlnire: Piaţa Rosetti, nr. 1 - Traseu: Piaţa Rosetti - Bulevardul Carol I - Universitate - Bulevardul Regina Elisabeta - Piaţa Kogălniceanu.

6. Stilul brâncovenesc în spaţiul bucureştean - Punct de plecare: Palatul Suţu (Sala medievală) - Traseu: Palatul Suţu - Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou - Biserica Colţei.

Orele 10.00-20.00 - Dâmboviţa Delivery: Opera Română (continuă şi duminică)

Festivalul-manifest Dâmboviţa Delivery, proiect partener PMB, organizat de Asociaţia Nod Makerspace, ajunge pentru prima dată la Opera Română. Pe 20 şi 21 septembrie, Debarcaderul Operei va găzdui dezbateri, ateliere, plimbări pe apă, expoziţii şi spectacole, precum şi activităţi sportive şi artistice, demonstraţii ştiinţifice şi tururi ghidate prin Cotroceni. Programul include lansarea concursului internaţional "Dâmboviţa 2035", dialogurile Nod X şi premiera spectacolului "Sirene pe Dâmboviţa", co-produs de ARCUB. Evenimentul face parte din iniţiativa Dâmboviţa Apă Dulce, de regenerare urbană şi ecologică

Orele 10.00 - 22.00 - Piaţa Universităţii devine, pentru două zile, un colţ de Bucureşti de altădată. PROEDUS organizează expoziţii foto cu imagini de epocă, proiecţii de filme documentare, studiouri foto retro şi animatori costumaţi vor readuce atmosfera interbelică a Oraşului. Vizitatorii pot lua parte la activităţi tematice şi îşi pot face fotografii într-un decor inspirat din farmecul Micului Paris. (continuă şi duminică)

10:00 - 18:00 - Urban Move Expo - expoziţie de vehicule şi materiale istorice - 20 - 21 septembrie - Bd Gheorghe Duca. În fiecare an TPBI contribuie activ la Săptămâna Europeană a Mobilităţii:

- Expoziţia tramvaielor de epocă (Simmering şi Thomson), a troleibuzelor Rocar de Simon şi Rocar Autodromo, a autobuzului Saviem şi a vehiculului utilitar Kraz; se vor oferi bilete istorice din hârtie care vor fi perforate, ca în trecut, în aparatele de compostat montate în vehiculele liniilor speciale;

10:00-18:00 Next Station: Everyone - vizite la trenul prezidenţial, expoziţii CFR şi curse speciale pe rute metropolitante, în Gara de Nord - 20-21 septembrie 2025

- La Gara de Nord participanţii vor putea vizita Expoziţia Muzeală CFR şi Salonul Regal şi vor putea admira Trenul Prezidenţial, ce va fi garat la linia 14 din incinta gării.

10:00 - 16:00 - Boarding for Everyone - aeroportul Băneasa - 20 - 21 septembrie 2025.

Surpriza evenimentului constă într-un tur ghidat pe pista de zbor, organizat exclusiv pe bază de înscriere şi care oferă participanţilor o experienţă unică de descoperire a logisticii şi organizării aeroportului. Pe pistă va fi amplasată şi aeronava ROMBAC, care va putea fi vizitată de persoanele interesate în baza înscrierii online pe platforma TPBI, la linkul: https://tpbi.ro/sem2025/. Locurile sunt limitate, iar înscrierea se poate face până joi, 18.09.2025, ora 12:00.

Ora 10.00 - "Capitala Creşte Verde" - ALPAB, împreună cu vizitatorii mici şi mari, va planta copaci şi flori în Parcul Ateneului, zona Sălii Palatului şi Parcul Kretzulescu. De asemenea, vor avea loc workshopuri susţinute de arhitecţi peisagişti, în cadrul cărora pasionaţii de grădinărit pot învăţa tehnici de plantare şi noţiuni de grădinărit urban.

Orele 10.00 - 20.00 - Opera Comică pentru Copii - Bebe Fest OCC - primul festival cultural din România dedicat exclusiv copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani. Festivalul aduce în prim-plan experienţe culturale create special pentru cei mici: spectacole adaptate vârstei, spaţii pentru ascultarea şi explorarea muzicii clasice, dar şi ateliere creative.

Orele 11:00- 12:30 - Opera Comică pentru Copii - Spectacol cu fanfară în Foişorul din Cişmigiu

Distracţia continuă şi la ceasurile amiezii

Orele 16:30 - 18:00 - o paradă spectaculoasă aduce pe Calea Victoriei atmosfera de altădată: cai, costume de epocă, artişti şi personaje istorice. Punctul de plecare este bulevardul Dacia.

Un moment special al manifestării va fi susţinut de Circul Metropolitan Bucureşti, care va prezenta un mini-show în dreptul Casei Armatei - Cercul Militar Naţional.

Defilarea se va încheia pe platoul din Piaţa Universităţii, unde publicul este aşteptat să ia parte la tradiţionala şi îndrăgita "Bătaie cu flori".

Orele 18:00-19:00 - Bătaia cu Flori - Pe platoul din Piaţa Universităţii, bucureştenii sunt invitaţi să participe la tradiţionala şi îndrăgita "Bătaie cu Flori", simbol al bucuriei urbane.

Odinoară, evenimentul avea loc pe 10 mai, de Ziua Regalităţii, pe Şoseaua Kiseleff: florile erau "muniţia", iar participanţi de toate vârstele şi condiţiile sociale se întreceau în aruncatul buchetelor, în timp ce aristocratele şi familia regală primeau salutul publicului. Iniţial caritabil, evenimentul a devenit rapid un spectacol multicolor şi parfumat, imediat după parada militară, iar la final şoseaua rămânea acoperită de flori.

Obiceiul a fost reînviat în anii trecuţi, aducând din nou bucuria "bătăii cu flori" în centrul capitalei.

Orele 16:00 - 23:00 - CREART - Street Food Festival în cadrul iMapp - în Piaţa Constituţiei

16:00- 23:00- CREART - Concerte în cadrul iMapp - Sylvio, DJ Varer & Christian Thomson, Adrian Şaguna & Arias / Emil Vergo, HVMZA & maestrul Gheorghe Zamfir cu Orchestra Metropolitană Bucureşti, condusă de dirijor Daniel Jinga

Petrecerea continuă la ceas de seară

Orele 19:00- 22:00 - ARCUB - Piaţa Festivalului George Enescu - Concert Filarmonica "George Enescu", dirijată de Tiberiu Soare, alături de soliştii Veronica Anuşca şi George Vîrban.

Orele 20:00- 23:00 - CREART - Concurs iMapp Bucharest Winners League - iMapp Bucharest - 10 ani de artă vizuală - Piaţa Constituţiei găzduieşte ediţia aniversară iMapp Bucharest, cu tema ART IS ALL AROUND, care celebrează omniprezenţa artei în viaţa cotidiană. Faţada de 23.000 mp a Palatului Parlamentului va fi transformată într-un spectacol vizual impresionant, combinând video mapping, muzică live şi performance-uri interactive.

Potrivit CREART, publicul va putea urmări lucrările artiştilor internaţionali câştigători ai festivalurilor de lumină din întreaga lume, care concurează pentru Marele Premiu iMapp Bucharest 2025. Spectatorii vor putea vota şi premiul publicului. Evenimentul include şi omagii pentru George Enescu şi Constantin Brâncuşi, prin lucrări speciale de video mapping şi acompaniament muzical. Intrarea este liberă.

Orele 20:00- 03:00 - ARCUB - Proiecţie filme documentare, scurt metraje ficţiune şi proiecţia în premieră outdoor a filmului "Nasty" - Calea Victoriei, Palatul CEC

Orele 21:00- 22:00 - Spectacol pe apă - în cadrul Dâmboviţa Delivery (continuă şi duminică) Primul spectacol pe apă produs în România: "Sirene pe Dâmboviţa"

Pe râul Dâmboviţa, în zona Operei Române, va avea loc "Sirene pe Dâmboviţa", prima instalaţie-spectacol pe apă din România, un proiect inedit coprodus de ARCUB, semnat de regizorul Gabriel Sandu.

Evenimentul, prezentat ca o premieră, pe o scenă plutitoare, îi are în prim-plan pe spectatorii invitaţi într-o lume poetică unde o solistă întruchipează o sirenă şi deschide metaforic "cutia memoriei colective". Aceasta creează o punte între trecut şi prezent, prin muzică live, actorie, video mapping şi coregrafie. Intrarea este liberă.

DUMINICĂ 21 SEPTEMBRIE - Dimineaţa, în plimbare prin oraş

Orele 10:00 - 22:00 PROEDUS - Piaţa Universităţii devine, pentru două zile, un colţ de Bucureşti de altădată. PROEDUS organizează expoziţii foto cu imagini de epocă, proiecţii de filme documentare, studiouri foto retro şi animatori costumaţi vor readuce atmosfera interbelică a Oraşului. Vizitatorii pot lua parte la activităţi tematice şi îşi pot face fotografii într-un decor inspirat din farmecul Micului Paris.

Activităţile continuă şi în miezul zilei

Orele 12:00 - 19:00 - Piaţa Constituţiei - Food Truck Festival în Piaţa Constituţiei, în cadrul iMapp

Orele 16:30 - 18:00 Teatrul Ion Creangă - Traseul Paradei personajelor de poveste TIC pe Calea Victoriei (din Bd. Dacia pana la intersecţia cu Athenee Palace)

Atmosfera de sărbătoare se prelungeşte spre seară

Orele 19:00 - 23:00 - Legendarul raliu internaţional Gumball 3000 - peste 100 de supermaşini, de la modele personalizate la clasice şi hypercar-uri rare vor fi conduse de o distribuţie internaţională de celebrităţi, influenceri, artişti, sportivi de renume, actori, gameri, YouTuberi şi lideri din business, din peste 40 de ţări. Parada va sosi în Piaţa Constituţiei începând cu ora 19:30, pentru un festival dedicat automobilelor, muzicii şi proiecţiilor.

În exclusivitate pentru Bucureşti, la ora 18:45 va avea loc lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko "Cobyx", unul dintre cele doar 125 de exemplare produse din acest hypercar extrem de rar!

Publicul se va putea bucura de DJ set-uri susţinute de vedetele Gumball 3000 şi de un spectacol de light mapping live, pe faţada Palatului Parlamentului.

Programul muzical al serii, oferit de Gumball 3000, include: artistul afrobeats Adekunle Gold la ora 20:00, rapperiţa americană EVE - laureată Grammy la ora 20:30 şi DJ-ul olandez Afrojack la ora 21:00. Spectacolul se va încheia cu un set special back-to-back susţinut de Afrojack şi Vikkstar - membru al faimosului grup britanic Sidemen, care vor urca pe scenă la ora 22:00.

Orele 18.00 - 22.00 - ARCUB - Piaţa Festivalului George Enescu - de la ora 18:00 are loc concertul "Opereta Stars", care aduce farmecul operetei în centrul Capitalei, iar la 19:00, Big Band-ul Radio România, condus de Simona Strungaru, închide festivalul cu un program plin de energie.

Toate evenimentele şi programul complet sunt disponibile în link-ul https://566.pmb.ro/.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













