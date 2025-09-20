Zilele Bucureștiului 2025. Sute de persoane au stat ore întregi la coadă ca să viziteze clădirea Primăriei Capitalei

20-09-2025 | 19:42
Capitala este în sărbătoare! Se împlinesc 566 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului, iar locuitorii și turiștii au acces liber la sute de evenimente culturale și de divertisment.

Valentina Neagu

Șapte artiști cei mai buni din lume vor intra în câteva ore în competiție cu proiecții pe fațada Palatului Parlamentului. Unul dintre ei este din România.

Peste zi, tot orașul a fost un muzeu în aer liber. Sute de persoane au stat ore întregi la coadă ca să viziteze clădirea Primăriei Capitalei. A fost deschis pentru public și biroul edilului.

Femeie: „Mi s-a părut tot timpul foarte interesantă clădirea. Noi suntem de la Pitești, am venit special să petrecem ziua astăzi, de Zilele Bucureștiului. Sunt fascinată de clădire. Vrem să mergem și la catacombe, pe sub Universitate, pe Victoriei, și diseară în Piața Constituției.”

Femeie: „Arată superb. Îmi place că au păstrat stilul neoromânesc.”

bucuresti
Zilele Bucureștiului 2024. Restricţii de trafic în Capitală în weekend. Programul evenimentelor pe 21 și 22 septembrie

Stelian Bujduveanu, primar interimar: „Am umplut holurile primăriei cu opere de artă. Am activat tot orașul. Sunt 200 de evenimente care se desfășoară simultan peste tot în București.”

Calea Victoriei este o scenă imensă. Răsună muzica la fiecare colț, iar dansatorii improvizează în mijlocul străzii.

Dana și Dragoș Samoil: „Noaptea dansului este a șasea ediție de când facem noi acest eveniment pe Calea Victoriei. Acum dansăm salsa, un dans al comunității latino. De obicei, dansurile sunt în studiourile de dans, doar că noi l-am adus pe stradă, între oameni.”

Bărbat: „Mă numesc Adam și sunt din Belgia. Călătoresc prin lume și îi întreb pe oameni dacă mă pot învăța mișcările lor de dans preferate, încercând să descopăr dansurile locale de peste tot. Sunt câteva zile în București și încerc dansurile de aici: hora, sârba, brașoveanca.”

În fața Teatrului de Revistă, oamenii au urmărit spectacolul Bună ziua, București! susținut de actorii Vasile Muraru și Valentina Fătu.

Tot pe Calea Victoriei s-a organizat și faimoasa bătaie cu flori. În urmă cu peste o sută de ani, la acest eveniment participa toată protipendada. Domnii purtau pălării de pai, iar doamnele rochiile comandate la Paris. Mașinile și trăsurile erau împodobite cu garoafe și nuferi.

Corespondent Știrile PRO TV:Dacă tot vorbim în acest weekend despre Zilele Bucureștiului, ne aflăm pe unul dintre cele mai vechi și mai frumoase bulevarde ale Capitalei. Pe aici se plimbau boierii încă din secolul al XVII-lea, pe Podul Mogoșoaiei, cum se numea atunci Calea Victoriei. Acum, bucureștenii și turiștii se bucură de un adevărat festival urban. Atmosfera de sărbătoare se simte din plin pe Calea Victoriei, care este închisă traficului și este transformată, în acest weekend, într-un mare bulevard pietonal. Și la această oră găsim artiști, ateliere creative și animatori costumați, iar terasele sunt pline. Iar sărbătoarea nu se oprește aici. Duminică, bucureștenii și turiștii sunt așteptați din nou la tururi ghidate. Autobuzele turistice vor circula gratuit, iar pentru nostalgici, Societatea de Transport scoate pe șine primele modele de tramvaie. Capitala găzduiește mâine și un raliu internațional. Peste o sută de mașini rare vor defila în Piața Constituției.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, zilele bucurestiului,

Dată publicare: 20-09-2025 18:57

