Artistul care a bătut recordul mondial la caricaturi este român. Cine este Gogu Neagoe

12-10-2025 | 16:51
Gogu Neagoe
Gogu Neagoe este românul care a stabilit recordul pentru cele mai multe caricaturi realizate în cel mai scurt timp. El a făcut 246 de caricaturi în decurs de 6 ore, fără oprire, în cadrul unui eveniment caritabil.  

Anca Lupescu

Gogu Neagoe, caricaturistul care a stabilit un record mondial

Gogu Neagoe a stabilit recordul pentru cele mai multe portrete realizate într-un timp limitat: 246 de caricaturi în doar 6 ore fără pauză. Totul s-a întâmplat la un eveniment caritabil pe 1 Martie 2020 .

Gogu Neagoe deține trei recorduri mondiale. Încă de la începuturile sale în artă și desen, el a obținut numeroase distincții, trofee și medalii culturale în România, Statele Unite ale Americii și Europa, fiind recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați caricaturiști cu titluri mondiale.

Lucrările sale se află în colecții private din Australia, SUA, China, Franța, Italia, Japonia și Germania, iar expozițiile sale personale.

El a vorbit despre evenimentul din 2020 și a spus că mai are alte două performanțe, iar una dintre ele este că poate face caricatură prin telefon. Mai exact, persoana cu care vorbește la telefon se descrie, iar artistul îi face portretul. Partea cea mai interesantă? Este aproape identic. Totodată, el a realizat și caricaturi de desene animate pe filme cinematografice.

Gogu Neagoe a mărturisit că vrea să mai facă o performanță: o expoziție de caricatură lungă de un kilometru.

„E o mare bucurie pentru mine, să fac cinste României. A fost coadă, atunci, la acel eveniment, sute de persoane doreau o caricatură. Dacă luam pauză, aș fi făcut mai puține, așa că am muncit timp de șase ore. Mai am însă alte două performanțe, realizez caricaturi prin telefon. Persoana, pe care, de fapt, n-o cunosc, se descrie, iar eu îi fac portretul. Este aproape identic. E garantat!

Și am realizat și caricaturi și benzi de desene animate pe filme cinematografice. Românii sunt vânători de recorduri. Pentru performanțele mele, nu am fost plătit. Se dau bani numai pentru cazurile sociale sau pentru cele cu riscuri mari. Eu numai am făcut cinste României. Aș mai pregăti o performanță, o expoziție de caricatură, lungă de un kilometru”.

Români aflați în Cartea Recordurilor

România deține 72 de recorduri în Guinness World Records. De la sport la știință, de la artă la folclor. Deși nu toate recordurile sunt incluse în celebra carte, ele sunt recunoscute oficial de organizația Guinness World Records.

Aceștia sunt doar câțiva români care au intrat în Cartea Recordurilor între 1986 și 2024.

Iolanda Balaș a rămas neînvinsă timp de 10 ani la săritura în înălțime, obținând un record de 142 de victorii consecutive. Această performanță incredibilă i-a adus un loc în Cartea Recordurilor.

Mihaela Melinte. Atleta română a realizat cea mai lungă aruncare a ciocanului, stabilind un standard dificil în atletismul mondial.

Ghiță Mureșan. Cu o înălțime de 2,31 metri, Ghiță Mureșan deține titlul de cel mai înalt jucător din istoria NBA, devenind o legendă într-o ligă a giganților.

Helmut Duckadam a intrat în Guinness World Records pentru cele patru lovituri de pedeapsă apărate consecutiv într-o finală istorică a Cupei Campionilor Europeni în 1986, primind supranumele „Eroul de la Sevilla”.

Nadia Comăneci a obținut nu mai puțin de 7 note de 10 perfecte la Jocurile Olimpice din 1976, devenind prima sportivă din istorie care a reușit această performanță. Ziua de 18 iulie a fost declarată „Ziua Recordului Mondial” în onoarea ei.

Gogu Neagoe a stabilit recordul pentru cele mai multe portrete realizate într-un timp limitat: 246 de caricaturi în doar 6 ore, fără pauză, la un eveniment caritabil pe 1 martie 2020. Recunoscut la nivel internațional, Neagoe deține trei recorduri mondiale și este considerat cel mai apreciat caricaturist din Oltenia.

Constantina DițăLa 38 de ani, Constantina Diță a devenit cea mai vârstnică campioană olimpică la maraton, câștigând proba la Jocurile Olimpice din 2008. Antrenorul ei, Valeriu Tomescu, este cel mai tânăr antrenor al unei campioane olimpice la această probă.

Mariana Bitang. În 2008, Mariana Bitang a fost desemnată cea mai de succes antrenoare din lume, cu un palmares de 19 medalii olimpice și peste 150 de medalii la Campionate Mondiale și Europene.

Octavian Belu. Octavian Belu, fostul antrenor al echipei naționale de gimnastică a României, a fost declarat în 2007 cel mai de succes antrenor din lume, cu 16 medalii olimpice de aur și un total de 279 de medalii.

Adriana Iliescu. La 66 de ani, Adriana Iliescu a intrat în Guinness World Records ca fiind cea mai în vârstă mamă din lume, după ce a născut o fiică în 2005.

Lia Manoliu. Lia Manoliu a participat la șase ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, devenind prima sportivă din lume care a realizat această performanță.

