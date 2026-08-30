„Ceea ce încercăm să luăm în considerare este acumularea dovezilor colectate din toate zonele săpăturilor, care conturează profilul istoric al sitului antic. Această imagine devine mai clară cu fiecare campanie”, a scris dr. Steven Notley, directorul academic al săpăturilor, într-o postare publicată la începutul acestei luni, relatează New York Post.

Notley și echipa sa cercetează de aproximativ un deceniu ruinele sitului cunoscut astăzi sub numele de el-Araj. Campania din acest an a adus noi informații despre Bethsaida-Julias în perioada romană, cuprinsă între secolele I și III, dar arheologii au descoperit și artefacte provenite din alte perioade istorice.

Ziduri romane și obiecte vechi de aproape 2.000 de ani

Printre descoperiri se numără ziduri din perioada romană, un mojar din bazalt folosit pentru măcinat, monede și o jumătate de capitel doric, despre care cercetătorii cred că ar fi făcut parte dintr-o clădire publică.

Arheologii au găsit, de asemenea, indicii privind existența unei așezări elenistice mai vechi, aflată sub straturile de pământ.

Echipa a stabilit că proprietarul sirian al domeniului Beit Habek, în perioada otomană, și-ar fi construit grajdurile peste structuri romane mai vechi, fără să folosească o fundație. În mod surprinzător, zidurile din piatră au rezistat fără să se crape sau să se prăbușească până în momentul în care au fost descoperite de arheologi.

Cercetătorii au mai găsit vase din piatră de calcar și mai multe lămpi herodiene intacte. Acestea erau produse exclusiv la Ierusalim înainte de anul 70 d.Hr. și reprezintă, potrivit echipei, indicii importante că în secolul I aici locuia o comunitate evreiască.

Legătura cu orașul biblic Bethsaida

Descoperirile par să contrazică imaginea potrivit căreia locuitorii Galileei din perioada lui Iisus ar fi fost în principal țărani săraci și analfabeți. Artefactele descoperite sugerează, în schimb, existența unor orașe și sate prospere, chiar și sub ocupația romană.

Rezultatele recente îi consolidează lui Notley convingerea că situl el-Araj este orașul antic Bethsaida, menționat în Biblie.

„Tot ceea ce scoatem din pământ confirmă și întărește această identificare. Nimic din ceea ce am descoperit nu o contrazice”, a declarat cercetătorul pentru Daily Mail.

Notley spune că nu are nicio dificultate în a-și imagina că Iisus a petrecut o perioadă importantă în acest loc, numindu-l „ultimul oraș pierdut al Evangheliilor”.

Potrivit Bibliei, Iisus a vindecat în Bethsaida un orb și a hrănit mii de oameni cu cinci pâini și doi pești. Tot Bethsaida este considerată locul de origine al apostolilor Petru, Andrei și Filip.

Săpături desfășurate din 2016

Echipa Bethsaida-Julias efectuează săpături la el-Araj din 2016. În campaniile precedente, arheologii au descoperit mozaicuri, biserici, zidurile unor locuințe și numeroase alte artefacte care au contribuit la reconstituirea istoriei sitului.

Noile descoperiri din cea de-a zecea campanie oferă cercetătorilor o imagine mai amplă asupra dezvoltării orașului în perioada romană și asupra comunităților care au locuit aici înainte și după această perioadă.