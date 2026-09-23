BNR anunță un record istoric. Euro urcă la 5,27 lei, peste nivelul din mai, când a fost un șoc provocat de căderea Guvernului

Pe piața interbancară, euro a urcat până la 5,2792 lei.

Este vorba despre un record, în condițiile în care, moneda românească a mai avut parte de o cădere în raport cu euro în luna mai a acestui an, după căderea Guvernului Bolojan.

Astfel, în 6 mai 2026, răsturnarea guvernului din cauza moțiunii de cenzură PSD-AUR, pe fondul crizei economice, a dus la cel mai slab leu din istorie, ajungând la 5,2688 lei/euro.

România se confruntă cu o criză politică fără precedent

În prezent, România se confruntă cu o criză politică fără precedent, după căderea Guvernului Bolojan, iar Executivul funcționează fără puteri depline, toți miniștrii fiind interimari.

Evoluția monedei naționale este urmărită și de agențiile de rating. Analiștii străini nu văd cu ochi buni întârzierea formării unui nou guvern, chiar dacă deficitul bugetar a scăzut. Riscul de retrogradare este mare, avertizează economiștii, înainte ca una dintre agențiile de rating să publice raportul pentru România.

Analiștii agenției de rating Standard & Poor's vor veni curând în România pentru o nouă analiză. S&P va emite raportul pentru România la începutul lunii octombrie. O eventuală retrogradare în categoria țărilor nerecomandate investițiilor ne-ar zgudui puternic economia.