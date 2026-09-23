Șoferul nu a fost rănit. Reprezentanții autorităților locale cred că podul a cedat pentru că bărbatul ar fi intrat cu mașina de zeci de tone, desi era afișată clar, printr-un indicator rutier, restricția de 7,5 tone.

Un apel la 112 i-a alertat dimineață pe cei de la ISU, despre podul de fier prăbusit în comuna Asău, satul Ciobănuş.

La fața locului, militarii au găsit drumul blocat de TIR-ul cu două remorci, încărcat cu un utilaj.

La intrarea pe pod, indicatoarele arată restricționarea vehiculelor mai grele de 7,5 tone și mai înalte de 4,5 metri.

Reporter: A fost o greşeală a şoferului?

Andreea Negru, prefect Bacău: Primele indicii asta arată. Există un semn clar la intrarea pe pod din ambele sensuri că greutatea maximă este de 7.5 tone şi din câte se pare acest ansamblu care a dus la prăbuşirea podului depăşeşte cu mult această greutate.

Valentin Sarca, consilier local Comăneşti: „Cred că acest transport excepţional nu s-a încadrat nicicum în limitele podului de 7,5 tone. Cred că a atins grinda superioară a podului şi urmare a forţei a fost împins către malul drept şi acesta nu a mai avut sprijin suficient pe pilonul din marginea albiei şi urmare a greutăţii exagerate de undeva la 30 de tone, nu pot să apreciez, a cedat”.

Ovidiu Cărăşel, comandant ISU Bacău: „Din fericire nu au fost persoane rănite. În momentul de faţă grupul de support tehnic al CJSU analizează situaţia şi măsurile care trebuie stabilite în vederea aducerii la starea de normalitate a circulaţiei în zonă”.

Podul a fost construit în 1930 și urma să fie înlocuit cu unul nou, proiect aflat în faza de documentație, conform prefecturii.

Tutu Neculai, localnic: „E vechi e făcut în al Doilea Război Mondial am înţeles”.

Tirul este înmatriculat de o firmă din județul Neamț, conform prefecturii. După incident, șoferul a fost testat de polițiști și a reieșit că nu era sub influenta alcoolului.

Circulația pe DN12A, între Comăneşti şi Miercurea Ciuc, este întreruptă, iar șoferii sunt îndrumați pe o rută ocolitoare, pe un drum improvizat.