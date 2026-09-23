Corespondent PROTV: „În Munții Făgăraș e iarnă în toată regula, cu ger și ninsori abundente. La peste 2000 de metri altitudine s-a așternut un strat de zăpadă gros de 10 centimetri. Pe Transfăgărășan, drumarii au scos la lucru utilajele de deszăpezire care au patrulat toată noaptea și au împrăștiat material antiderapant. Peste zi, șoseaua este deschisă circulației, dar șoferii sunt avertizați să nu plece la drum nepregătiți - ci cu cauciucuri de iarnă, lanțuri, lopeți și nisip pentru că, pe alocuri, încă sunt porțiuni cu gheață și zăpadă. A nins și pe Transalpina, pe porțiunea dintre Rânca și Obârșia Lotrului. Și acolo drumarii s-au asigurat că se va circula în siguranță pe timpul zilei. În mod normal, aceste șosele de altitudine se închid circulației la sfârșitul lunii octombrie, când depunerile de zăpadă și temperaturile negative pot pune șoferii în pericol.”