Mormântul, descoperit de o misiune arheologică egipteană, îi aparține unui înalt demnitar pe nume Sekhentyu-Ptah, a precizat Ministerul Egiptean pentru Turism și Antichități într-un comunicat, citează Agerpres.

Inscripțiile hieroglifice de pe ușa falsă a mormântului și obiectele funerare enumeră titlurile defunctului, printre care cele de șambelan regal, supraveghetor al tuturor lucrărilor regelui, păstrător al secretelor ordinelor regale, preot al zeiței Maat și supraveghetor al scribilor, indicând faptul că acesta a deținut o funcție administrativă importantă, se mai arată în comunicat.

În fața ușii false, arheologii au descoperit un set complet de obiecte funerare din alabastru, incluzând o masă pentru ofrande, un vas pentru purificare și un ulcior.

În Egiptul Antic, ușile false, care imitau intrările reale, având panouri retrase și o nișă centrală, dar fără a permite trecerea, constituiau portaluri simbolice între lumea celor vii și cea a morților. Pe ele erau scrise numele și titlurile oficiale ale defunctului.

Trei sarcofage sigilate și peste 100 de figurine, descoperite de arheologi

Mohamed Abdel-Badie, directorul Departamentului de Antichități Egiptene, a declarat că setul complet, aflat în poziția sa originală, oferă informații importante despre ritualurile funerare din perioada Vechiului Regat Egiptean.

De asemenea, misiunea a scos la iveală o rețea interconectată de puțuri funerare ce conțineau numeroase morminte, elemente funerare din cartonaj pictat și peste 100 de figurine „ushabti” din faianță.

Totodată, au fost descoperite trei sarcofage din piatră sigilate, aflate în starea lor originală, alături de o statuetă din lemn în formă de șoim și diverse vase din ceramică, se precizează în comunicat.