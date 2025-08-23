România, inclusă pe harta destinațiilor pentru sporturi extreme. Interesul pentru kitesurfing este tot mai mare

23-08-2025 | 09:50
Pe litoral, vântul puternic și marea liniștită au creat condiții prielnice pentru spectacol. Zeci de sportivi și amatori de kitesurfing au ridicat zmeele colorate pe cer și au făcut acrobații amețitoare deasupra apei.

Yvette Mîrza

Tot mai mulți români se înscriu la cursuri, iar țara noastră intră, astfel, pe harta destinațiilor pentru sporturi extreme, alături de Grecia și Bulgaria.

Pe litoral vântul suflă cu putere cu peste 50 de km pe oră și marea este liniștită, nu sunt valuri. Practic sunt condițiile perfecte pentru iubitorii sporturilor extreme.

Ștefan Panait, sportiv: „Așteptăm de mult timp vântul acesta, vremea aceasta, cald în apă, cald afară, vântul puternic”.

Zeci de sportivi și amatori de kitesurfing au transformat marea într-o adevărată arenă de acrobații. Cei mai experimentați au sărit la peste 10 metri înălțime, în timp ce debutanții s-au mulțumit cu salturi mai mici.

Reporter: Cât ai sărit?
Andrei Damian, instructor de kite: 12 metri momentan. Săritura mea maximă este de peste 20 de metri.

Țara noastră începe să fie recunoscută ca o destinație pentru kitesurfing în regiune, comparabilă cu Grecia sau Bulgaria, datorită școlilor de inițiere și a centrelor nautice care s-au dezvoltat pe litoral.

Interesul pentru kitesurfing este tot mai mare, iar școlile de pe litoral raportează o creștere constantă a cursanților.

Cătălina Saiu, managerul unei baze nautice: „Am remarcat o creștere de aproximativ 30% față de anii precedenți”.

O oră de inițiere în kitesurfing costă în jur de 350 de lei, iar pentru a prinde mișcările de bază sunt necesare cel puțin 10 ședințe.

Alexandru Tudor, instructor de kitesurfing: „Să coordonăm mișcările corpului cu placa în același timp cu zmeul ca să ne putem deplasa și a ne întoarce în același loc de preferat avem nevoie cam de 2-3 săptămâni”.

Kitesurfingul nu este ieftin – un echipament nou ajunge la peste 5.000 de euro –, dar pentru început mulți aleg varianta second-hand, care poate fi cumpărată cu aproximativ 2.000 de euro. Sportul poate fi practicat încă din copilărie, cu o singură regulă: greutatea minimă de 30 de kilograme, necesară pentru siguranță.

