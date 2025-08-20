Hotelierii de pe litoral au tăiat din prețuri. Cât costă o noapte de cazare la un hotel de trei stele în Mamaia.

Vara nu s-a sfârșit încă, dar pe litoral prețurile au început să scadă pentru că vin mai puțini turiști. Tarifele pentru cazare sunt cu peste 20% mai mici, iar, pe plajă șezlongul se poate închiria și cu 20 de lei.

Am trecut de vârful sezonului estival și agitația a rămas în urmă. Totuși, vremea este bună, avem 27 - 28 de grade în aer, iar apa mării are 24 de grade celsius.

Astfel că unii hotelieri au mai tăiat din prețuri. În Mamaia, la un hotel de 3 stele, o cameră dublă se închiriază cu 260 de lei, în timp ce în Neptun - Olimp găsim prețuri ceva mai mici, de 200 de lei pe noapte pentru două persoane.

Mai puțin plătim și pentru un șezlong pentru că administratorii au ieftinit chiar și cu 40-50% închirierea lor.

Unii turiști își programează vacanța la final de august, ca să scape de aglomerație și preturi mari.

Turist: „Suntem al treilea an aici, mi-a plăcut foarte mult, apa e caldă."

Turist: „E perioadă foarte bună și foarte caldă”.

Contează că plajele nu mai sunt la fel de pline că în mijlocul sezonului, iar unele hoteluri au reduceri.

Turist: „Nu mai e atât de aglomerat. La cazare, am prins că acum un an că acum doi ani, e ok”.

Alina Fărâmiță, managerul unui hotel: „Spre finalul lunii gradul de ocupare scade, dar nu atât de mult. Venim în întâmpinarea oaspeților noștri cu oferte speciale, oferte de 50% discount."

Această cameră de 5 stele cu pat dublu, duș, cadă cu vedere la mare, costa în full sezon 500 de euro pe noapte. Acum se poate rezerva cu 330 de euro, iar în acest preț aveți inclus micul dejun, accesul la piscină și la plajă.

Corina Misircu, managerul unui hotel: „Avem un discount de 15%, camera dublă ajunge undeva la 500 de lei pe noapte pentru 2 adulți și un copil de până în 10 ani. Avem în continuare ofertă super last minute unde discounturile sunt de până la 30%."

Ștefan Necula, managerul unei agenții de turism: „Avem un sfârșit de lună august care cred că va aduce grad de ocupare de peste 70-80% pe litoral.”

Pe plaje, strategia este asemănătoare.

Alin Ciobanu, managerul unei plaje: „Promoții la bar sunt patru cu una la bere, la apă mai e promoție, la cafea. La șezlong au scăzut de la 70 de lei la 40 de lei de săptămâna aceasta."

Dorin Ciubotaru, managerul unei plaje: „Am scăzut prețurile cu 30%, acum un șezlong este 25 de lei."

Următoarea etapă de reducere a preturilor va începe în septembrie, odată cu programul Litoralul pentru Toți.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













