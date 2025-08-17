S-a terminat minivacanța, începe aglomerația. ”Se circulă în coloană” pe drumurile de la munte și litoral spre București

17-08-2025 | 11:59
S-a terminat minivacanța de Sfânta Maria, iar mii de români care au fost pe litoral sau la munte se întorc acum spre case. Centrul InfoTrafic a anunțat deja că este aglomerație mare pe drumurile spre București.

 

autor
Cristian Matei

Astfel, conform sursei citate, la ora 11.00 se înregistrau deja ”valori ridicate de trafic” pe arterele rutiere principale dinspre destinațiile turistice de la mare și de pe Valea Prahovei către Capitală.

Poliția precizează că se circulă în coloană pe DN 1 Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul către Ploiești, iar în celălalt sens între Poiana Țapului și Bușteni. De asemenea, aglomerație este semnalată și între Nistorești și Comarnic, în ambele direcții.

”Valori crescute de trafic sunt semnalate și pe autostrada A2, pe sensul dinspre Constanța către București, între localitățile Medgidia și Fetești. Se circulă în coloană și pe DN 39, între Agigea și Eforie Nord pe sensul către Vama Veche, precum și pe sensul opus, între stațiunile Tuzla și Eforie Nord.”, mai precizează Centrul InfoTrafic.

Pentru evitarea timpului de așteptare în coloană, conducătorii auto sunt sfătuiți să opteze și pentru rute alternative - spun agenții rutieri.

Trafic
Haos pe șosele în minivacanța de Sfânta Maria. Trafic blocat pe Valea Prahovei și pe autostrăzi. Trenurile nu mai au locuri

Rute alternative de drum

Pentru DN 1 București - Ploiești - Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

-► București - Autostrada A3 - Ploiești - Cheia - DN 1A - Brașov;
-► București - Autostrada A1 - Pitești - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;
-► București - DN 71 - Târgoviște - DN 72A - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;
-► București - Târgoviște - DN 71 Sinaia

Pentru evitarea aglomerării autostrăzii A2 Constanța – București, recomandăm conducătorilor auto care se întorc de pe litoral folosirea rutelor alternative, respectiv:

-► DN 2A Constanța – Hârșova – Slobozia - Urziceni – DN 2 – București;
-► A2 – Fetești sau Drajna - DN 3A – Lehliu-Gară - DN 3 – Fundulea – București;
-► DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN 21 Călărași – Drajna - A2 Drajna – București (sau, din municipiul Călărași - DN 3 – Lehliu-Gară – Fundulea – București)

”Pentru siguranța participanților la trafic, în condițiile intensificării deplasărilor la revenirea din această perioadă a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române recomandă conducătorilor auto să ia în considerare următoarele sfaturi:

- creșterea distanței de siguranță între vehicule;

- evitarea depășirii coloanelor auto;

- planificarea cu atenție a traseului de parcurs și folosirea de rute alternative;

- manifestarea respectului față de ceilalți participanți la trafic, semnalizând orice intenție de schimbare a benzii de circulație sau a direcției, după o asigurare corespunzătoare;

- pe autostrăzi, semnalizarea din timp a intenției de schimbare a benzii de circulație și conducerea cu atenție sporită. Nu folosiți banda de urgență!

- evitarea preocupărilor de natură a distrage atenția de la condus.

În nicio situație, nu urcați la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!”, mai precizează InfoTrafic.

Dată publicare: 17-08-2025 11:59

