Naomi Campbell a mixat în Mamaia, de Sfânta Maria. Mii de tineri au dansat și s-au distrat până dimineață

Vineri noapte, pe litoral, distracția s-a mutat în cluburi, unde mii de tineri au dansat și au fredonat în cor melodiile preferate până după miezul nopții.

Vedeta serii a fost celebrul fotomodel Naomi Campbell, care a mixat într-un club din stațiunea Mamaia.

Supermodelul Naomi Campbell a venit special din Londra pentru a-și arăta talentul de DJ la noi. Iar oamenii au dansat alături de ea până la final.

Naomi Campbell, fotomodel și DJ: „Sunt foarte fericită să fiu aici în România. A fost o noapte grozavă și aveți o țară foarte frumoasă. Nu este prima dată când am venit în România. Nu mai stau, din păcate trebuie să mă întorc la bebelușul meu.”

Tânără: „Ne-am distrat mult. Mi-a plăcut muzica și atmosfera.”

Tânără: „A fost foarte frumos, foarte activă toată lumea, dansa. Nu a fost niciun moment de pauză, toată lumea în picioare, distracție ca la mare. Prezența ei a fost specială.”

Vedeta a părăsit clubul flancată de agenți de pază și de prieteni și a urcat într-o mașină cu geamuri fumurii, pentru a nu atrage atenția.

