Este un an al deciziilor îndrăznețe, al schimbărilor majore și al dorinței de libertate. Află când începe noul an, ce simbolizează și ce îi așteaptă pe fiecare nativ în parte.

Când începe Anul Calului de Foc

Anul Calului de Foc începe pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului, moment care marchează oficial debutul Noului An Lunar. Deși în primele săptămâni ale lui 2026 încă ne aflăm în Anul Șarpelui, trecerea în noul ciclu are loc exact în ziua în care Luna intră în faza de început, conform calendarului tradițional chinezesc. Acest calendar se bazează pe mișcarea Lunii, nu pe cea a Soarelui, de aceea data se schimbă în fiecare an și poate cădea oricând între sfârșitul lui ianuarie și mijlocul lui februarie.

Anul Calului de Foc va dura până pe 5 februarie 2027 și este considerat unul dintre cele mai dinamice și energice combinații din zodiacul chinezesc. Începutul și finalul acestui an sunt marcate de două eclipse solare inelare, numite și inele de foc, un detaliu rar întâlnit, fascinant pentru toți cei pasionați de astrologie.

Pentru milioane de oameni din Asia și din comunitățile asiatice din întreaga lume, această dată marchează începutul unei perioade de sărbătoare, călătorii și reuniuni de familie. Festivalul Primăverii, cum mai este numit Anul Nou Lunar, durează șaisprezece zile și se încheie cu Festivalul Lanternelor, odată cu următoarea Lună Plină, pe 3 martie 2026, notează Forbes.com.

Ce reprezintă Anul Calului de Foc

Anul Calului de Foc este o perioadă specială în zodiacul chinezesc, pentru că apare o dată la 60 de ani. În 2026, Calul se combină cu elementul Foc și formează o energie puternică, activă și plină de schimbări. Calul simbolizează libertate, mișcare, curaj și dorința de a merge înainte. Este un semn care nu stă pe loc și caută mereu progresul, conform Timesofindia.com.

Elementul Foc aduce pasiune, energie și impulsul de a acționa rapid. Împreună, Calul și Focul creează un an în care oamenii tind să fie mai hotărâți, mai curajoși și mai dornici să facă schimbări importante. În astrologia chineză, Anul Calului de Foc este văzut ca o perioadă care aduce multe oportunități, dar și provocări, asta doar dacă energia este folosită haotic. Este un an bun pentru cei care își stabilesc obiective clare și sunt dispuși să muncească pentru ele.

Cine are noroc în 2026

În Anul Calului de Foc 2026 unele semne zodiacale vor avea parte de mai mult noroc, oportunități și energie favorabilă decât altele, pe toată perioada cuprinsă între 17 februarie 2026 și 5 februarie 2027. Cele mai avantajate semne sunt Calul, Tigrul, Câinele, Oaia, Șarpele și Bivolul.

Pentru aceste semne, energia Calului de Foc aduce ritm rapid, curaj, creativitate și dorința de a face schimbări importante. Ele se potrivesc bine cu dinamica anului și pot profita de momente bune în carieră, bani sau relații, mai ales dacă acționează la timp și își folosesc punctele forte.

Calul și Tigrul sunt văzute ca semne care intră în anul 2026 cu un impuls puternic, fiind încurajate să înceapă proiecte noi, să călătorească sau să își extindă orizonturile. Câinele și Oaia pot avea parte de stabilitate, sprijin și oportunități neașteptate dacă își pun planurile în mișcare devreme. Șarpele și Bivolul pot avea succes în domenii practice, financiare sau profesionale, mai ales dacă rămân consecvenți și atenți la detalii.

Cum va arăta Anul Nou Chinezesc 2026 pentru fiecare zodie

Anul Calului de Foc aduce multe schimbări rapide și energie intensă. Pentru unele zodii poate fi un an al curajului și al oportunităților, iar pentru altele o perioadă în care e nevoie de mai multă atenție și echilibru.

· Șobolan - Pentru Șobolan, anul poate fi mai agitat. Calul este semnul opus, așa că pot apărea situații imprevizibile sau momente în care norocul pare să oscileze. Planificarea și răbdarea sunt esențiale. Dacă nu te grăbești și îți păstrezi calmul, poți evita multe tensiuni.

· Bivol - Bivolul are un an destul de stabil, dar ritmul rapid al Calului îl poate scoate uneori din zona de confort. Cu disciplină și consecvență, lucrurile merg înainte. Progresele vin încet, dar sigur, mai ales prin muncă serioasă și relații de încredere.

· Tigru - Tigrul intră bine în 2026. Energia anului îl susține, îi dă curaj și îl ajută să înceapă proiecte noi. Dacă rămâne flexibil și deschis la schimbări, poate avea un an excelent, plin de evoluție și momente frumoase.

· Iepure - Pentru Iepure, anul este favorabil mai ales în zona socială și creativă. Apar oameni noi, idei noi și oportunități care vin prin comunicare. Adaptarea rapidă este cheia succesului.

· Dragon - Dragonul are parte de un an cu potențial mare. Energia intensă îl ajută să își urmărească ambițiile, dar e important să nu se lase prins în prea multe direcții. Claritatea și echilibrul fac diferența.

· Șarpe - Șarpele trebuie să rămână calm și bine organizat. Anul poate fi intens, dar dacă își gestionează emoțiile și își păstrează direcția, poate construi lucruri solide pe termen lung.

· Cal - Pentru Cal, 2026 este un an special. Este anul lui, ceea ce aduce energie puternică, dar și provocări. Pot apărea schimbări mari, lecții importante și momente în care trebuie să îți folosești independența cu înțelepciune.

· Capră - Capra are un an bun pentru prietenii, colaborări și proiecte creative. Flexibilitatea și deschiderea la idei noi o ajută să profite de oportunități. Munca în echipă poate aduce rezultate frumoase.

· Maimuță - Maimuța poate avea un an plin de idei și ocazii sociale. Este important să nu se împrăștie în prea multe direcții. Cu focus și organizare, poate transforma oportunitățile în reușite, conform Scmp.com.

· Cocoș - Cocoșul poate face pași importanți în carieră dacă rămâne disciplinat. Schimbările rapide ale anului pot fi provocatoare, dar și pline de potențial. Claritatea și seriozitatea îl ajută să avanseze.

· Câine - Câinele este susținut de energia anului, mai ales în relații și colaborări. Este un an bun pentru extinderea cercului social și pentru proiecte comune. Dacă își pune planurile în mișcare devreme, poate avea rezultate excelente.

· Mistreț - Pentru Mistreț, echilibrul și răbdarea sunt esențiale. Anul poate fi intens, dar dacă își păstrează calmul și analizează bine situațiile, poate transforma provocările în experiențe valoroase și stabilitate.