Anul Calului de Foc, în horoscopul chinezesc. Zodiile pentru care 2026 va fi un an de excepție

Anul 2026 va fi al Calului de Foc, potrivit horoscopului chinezesc, iar cei născuți în anumite zodii vor avea parte de un an de excepție.

Dacă 2025, anul Șarpelui de Lemn, a invitat la strategie și subtilitate, în 2026, anul Calului de Foc, se cere acțiune - dar acțiunea fără atenție devine haos, scrie South China Morning Post (SCMP).

Vezi AICI ce zodie ești în horoscopul chinezesc.

Deși energia anului 2026 va fi puternică, trebuie canalizată corect, nu doar ascultată. Energia arzătoare a anului te poate ajuta să faci salturi înainte, dar numai dacă știi încotro te îndrepți.

2026 sosește cu copitele bubuind și inimile bătând cu putere. Nu intră ușor; va izbucni în viețile noastre, cerându-ți să te miști rapid, nu departe de ceva, ci către tine însuți.

Pentru un început de an 2026 de bun augur, luați micul dejun împreună în familie și încorporați nuanțe de albastru, alb sau auriu în ținuta voastră de Anul Nou.

În astrologia chineză, 4 februarie marchează prima zi oficială a calendarului astrologic. Cunoscut sub numele de Începutul Primăverii, Li Chun este primul festival al anului solar chinezesc, când așteptăm cu nerăbdare un nou început. În ultimii ani, se crede că depunerea de bani în timpul Li Chun simbolizează un venit constant pe tot parcursul anului. Li Chun începe pe 4 februarie 2026, Ziua Ji You, la ora 4:16.

Mișcări îndrăznețe pe piețele globale

Afaceri prospere legate de Foc: lumină și energie, electronică, bijuterii, internet, frumusețe, publicitate, design interior, gătit, restaurante, vorbit în public

Afaceri mai slabe legate de Lemn: medicină, arte și cultură, florării, biologie, filozofie, educație, servicii sociale, librării, tipografie și agricultură

Elementele anului determină modul în care o industrie prosperă sau se prăbușește. În 2026, cel mai puternic element de bogăție este Focul, așadar industriile legate de apă, lemn și foc vor prospera, în timp ce industriile legate de elementele pământ și metal ar putea avea de suferit.

Vor exista mișcări îndrăznețe pe piețele globale, iar investitorii își pot asuma riscuri mai mari. S-ar putea să ne simțim obosiți să jucăm pentru câștiguri mici, însetați de inspirație și acțiuni îndrăznețe.

Cele mai bune potriviri astrologice cu Calul

Cei născuți în anii Tigrului, Iepurelui, Dragonului, Câinelui și Caprei se pot aștepta la progrese pozitive.

Cei născuți în anii Șarpelui, Maimuței, Cocoșului, Bouului și Porcului ar trebui să beneficieze de concentrare și de angajare.

Cei născuți în anii Calului și Șobolanului pot experimenta noroc fluctuant și vor beneficia de o vigilență sporită.

Cea mai bună potrivire cu Calul o au cei din zodia Tigru: Ambii sunt energici și aventuroși, ceea ce reprezintă un parteneriat interesant.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













