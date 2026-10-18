Pastele au intrat în meniul săptămânal pentru că se prepară rapid și împacă întreaga familie, dar ingredientele alese pot face diferența pentru sănătate.

O cercetare de piață pe un eșantion de peste 1.000 de români arată că 45% dintre ei gătesc paste aproximativ o dată pe săptămână, iar 25% chiar de câteva ori pe săptămână.

Românii aleg pastele pentru mesele rapide în familie

Femeile le percep în proporție de 46% ca pe o soluție practică pentru o masă rapidă pentru întreaga familie, ușor de preparat. Aceeași asociere e întâlnită mai des și în rândul celor din generația Millennials, cu vârste cuprinse între 30-45 de ani.

Clientă: „Mănânc foarte des și îmi place că se pot găti în foarte multe feluri și în plus de asta este foarte ușor de gătit. Pe săptămână sincer de două-trei ori."

Dacă tot sunt consumate frecvent, pastele alese ar fi bine să fie integrale, asociate cu legume, sosuri roșii sau fructe de mare. Din păcate, doar 14% dintre români aleg pastele integrale.

Cele preparate cu sosuri cremoase și bacon sau 4 feluri de brânză sunt bogate caloric. Porția n-ar trebui să depășească 80 de grame pentru că fierte își dublează cantitatea. Să fie consumate la prânz, nu seara. Și timpul de gătire face diferența. Apa trebuie să clocotească înainte să adăugăm pastele.

Ingredientele și porțiile influențează valoarea nutritivă a pastelor

Marius Boitoș, bucătar: „Normal ele trebuie să iasă al dente pentru că ele vor mai fi călite și fierte în tigaie și clar o să se gătească puțin mai mult. Deci 5-6 minute este perfect. Al dente- nu este fiert nici foarte tare, dar nu este nici crud, este fix între."

Pentru că există cerere mare, au apărut și tot mai multe restaurante cu paste proaspete în meniu: făcute doar din ou și făină.

Cristiano Cervone, ajutor de bucătar: „Pus la frigider o noapte, să fie mai maleabile și după trece prin mașina asta înainte care îl subțiază, care practic pregătește după să fie la tăiat."

În ultimii 25 de ani, consumul lunar de paste pe cap de locuitor a crescut cu peste 50%, de la 260 de grame la 400 de grame, conform datelor Institutului Național de Statistică.