ALIA a dotat cu aparatură medicală Clinica de Neurologie a Spitalului Universitar de Urgență București

Scopul asociației este a-i ajuta pe pacientii care au suferit un AVC.

Echipamentele medicale au fost achiziționate în cadrul proiectului ‘’Să facem bine împreună’’ și constau în 5 monitoare, 7 injectomate și o stație centrală de monitorizare, care sunt deja instalate în secție și folosite pentru monitorizarea și tratarea bolnavilor aflați în stare gravă din cauza unui accident vascular cerebral (AVC). Banii au venit de la compania Nuclearelectrica, în urma unui concurs de proiecte.

‘’Să facem bine împreună’’ este primul proiect prin care Asociația ALIA dotează cu aparatură medicală o secție în care sunt tratați pacienți cu AVC. Este doar un început și, după cum am demonstrat încă de la înființare, suntem o asociație cu idei și avem deja acțiuni pe care dorim să le implementăm în beneficiul pacienților cu AVC. Pentru acest proiect am ales Clinica de Neurologie a Spitalului Universitar pentru că este locul în care ajung anual foarte mulți pacienți care au o nevoie reală de aceste echipamente. Sunt convinsă că toate aceste aparate ajută bolnavii, dar ușurează și munca echipelor medicale, care sunt extrem de dedicate îngrijirii acestor bolnavi. ALIA va continua acțiunile menite să sprijine atât tratamentul celor cu AVC, dar și informarea și educarea populației pentru prevenirea și intervenția în cazul unui accident vascular cerebral.’’ a declarat Liliana Curea, președinta ALIA.

Valoarea totală a aparaturii achiziționate este de 187.900 de lei, iar întreg proiectul a fost sustinut de către compania Nuclearelectrica, în urma unui concurs de proiecte câștigat de Asociația ALIA.

„Nuclearelectrica asigura 20% din producția de energie curată, sigură și rezilienta a României. Pe langa aportul la securitatea și stabilitatea energetică a țării, ne bucurăm sa sprijinim investiția în sanatate ca fiind una dintre direcțiile strategice pe care le urmăm în domeniul responsabilității sociale. Prin platforma noastra de proiecte de implicare in societate, “Nucleu de bine”, Nuclearelectrica construiește un viitor durabil pentru România. În 2022, până în prezent, am sprijinit deja peste 50 de proiecte, cu 9,2 milioane de lei, proiecte care vor impacta peste 5 milioane de persoane. Dintre cele peste 50 de proiecte în care ne-am implicat anul acesta, 13 proiecte au fost în domeniul medical, 25 de proiecte s-au axat pe educație, în timp ce 3 proiecte vizează protectia mediului. Cele 13 proiecte în domeniul medical au insumat o investiție de peste 2 milioane de lei. Ne implicam in dotari de spitale, renovari, extinderi de sectii, tratamente și terapii de recuperare, pentru a facilita accesul românilor la servicii medicale moderne si performante!”, a precizat Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica.

Monitoarele urmăresc funcțiile vitale ale pacienților, astfel încât medicii pot vedea în orice moment dacă starea de sănătate a acestora se agravează și este nevoie de intervenție medicală imediată. Cele 5 monitoare sunt interconectate la stația centrală de monitorizare, care se află în cabinetul medicilor. Personalul medical nu poate fi permanent în saloane, iar aceste echipamente îi ajută să urmărească de la distanță funcțiile vitale ale pacienților și să intervină la nevoie.

Cu ajutorul injectomatelor se administrează extrem de precis cantitatea de medicamente care trebuie administrată unui bolnav. Aceste aparate sunt indispensabile într-o secție în care sunt tratați pacienți cu AVC.

,,Sunt onorată să coordonez o echipă medicală dedicată, avem o vastă experiență pe problematica AVC, iar echipamentele donate vin atât în sprijinul pacienților, cât și al personalului medical. Avem o secție dotată, dar necesarul este continuu, deoarece datorită experienței, expertizei și a infrastructurii, avem și o adresabilitate foarte mare, ce trebuie susținută printr-o dotare corespunzătoare’’, a declarat prof. univ. dr. Cristina Tiu, șefa Clinicii de Neurologie a SUUB.

Clinica de neurologie a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) este una dintre cele mai mari din țară, iar aici ajung, în fiecare an, peste 1800 de pacienți cu AVC.

,,În ceea ce privește tratamentul pacienților cu AVC, Spitalul Universitar de Urgență București este un deschizător de drumuri, iar medicii implicați în tratamentul pacientului cu AVC – neurologi și radiologi – fac eforturi uriașe pentru a veni în sprijinul acestora. Achiziția de aparatură medicală este o preocupare permanentă, pentru că știm cât de mult contează în realizarea unui act medical de calitate. De curând, din venituri proprii, am achiziționat 2 angiografe perfoarmante, iar unul dintre ele va fi folosit pentru intervenții medicale în cazul pacientilor cu AVC. Aparatura donată de Asociația ALIA reprezintă un sprijin important, având în vedere numărul mare de bolnavi cu AVC care ajung la noi în spital.’’ a declarat prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB.

Despre Nuclearelectrica:

Compania Națională "Nuclearelectrica" SA este compania națională românească producătoare de energie electrică, termică și combustibil nuclear care funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deținând 82,49% din acțiuni, iar ceilalți acționari 17,50%, după listarea companiei la bursă în 2013.

Sucursala CNE Cernavoda operează două unități nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unități dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear și se află în curs de realizare a unui ciclu integrat de combustibil prin achiziția unei linii de procesare a concentratului de uraniu, în vederea susținerii proiectelor de investiții pe termen lung ale companiei.

Nuclearelectrica are un rol major la nivel național, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producția totală de energie și cu 33% la producția totală de energie fără CO2 din România. Realizarea proiectelor majore de investiții ale companiei va conduce, dupa anul 2031, la asigurarea a aproximativ 33% din necesarul de consum din România si estimativ a 66% din energia fără emisii de CO2 la nivel national, precum si la evitarea eliberarii in atmosfera a aproximativ 24 milioane de tone de CO2 anual.

Despre Asociația ALIA:

„Asociația ALIA - Asociația Pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral’’ este membră a SAFE STROKE – Alianța Europeană a Asociațiilor Pacienților cu AVC și a WSO - Organizația Mondială de STROKE.

ALIA a demarat în luna mai ‘’Timpul înseamnă viață’’, prima campanie de conștientizare în ceea ce privește riscul unui AVC.

Anual, în România, peste 60 de mii de persoane suferă un AVC ischemic, 7500 un AVC hemoragic și 1500 persoane o hemoragie subarahnoidiană.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 31-12-2022 11:07