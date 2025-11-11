Adolescentă încătușată după ce s-a năpustit cu lopata spre o mașină de poliție. Reacția polițistului: „Glumești?” |VIDEO

O adolescentă de 15 ani din Florida a fost surprinsă lovind cu îndrăzneală cu o lopată capota unei mașini de poliție în care se afla un ofițer. Fata a fost încătușată imediat.

Amy Chance a fost arestată într-un cartier suburban din Port St. Lucie pe 3 noiembrie, după ce un polițist a sosit pentru a aplana un scandal la domiciliul familiei sale cauzat de adolescentă, au scris autoritățile într-un comunicat de presă, potrivit New York Post.

Imaginile filmate cu camera corporală a polițistului, publicate de Departamentul de Poliție din Port St. Lucie, arată adolescenta cu lopata în mână în mijlocul străzii, apropiindu-se de polițistul care stătea în mașina de patrulă.

Se vede cum lovește vehiculul de mai multe ori, fără să pară că ar fi avut vreo interacțiune prealabilă cu polițistul.

„Glumești?”, se aude pe înregistrare polițistul spunând cu voce tare înainte de a ieși din mașină, scoțând pistolul cu electroșocuri și ordonându-i adolescentei de 15 ani să arunce lopata.

Cu pistolul paralizant îndreptat direct spre ea, adolescentaîl privește furios pe polițist înainte de a arunca lopata. Fata îi arată apoi degetul mijlociu polițistului și începe să se îndepărteze, înainte ca acesta să se apropie de adolescentă și să-i ordone să se oprească.

„Treci naibii la pământ”, îi spune polițistul în timp ce o întoarce cu fața la el, o pune să îngenuncheze pe trotuar și îi pune cătușele.

Autoritățile au declarat că adolescenta în vârstă de 15 ani a fost reținut fără alte incidente.

Chance este acuzată de infracțiunea de vandalism, pentru că a provocat pagube în valoare de peste 1.200 de dolari mașinii de patrulă.

„Indiferent de vârstă, recurgerea la vătămarea intenționată a persoanelor sau distrugerea proprietății în orașul nostru va duce la arestare”, a transmis Departamentul de Poliție din Port St. Lucie în comunicatul său de presă.

Rămâne neclar de ce a fost chemată poliția la domiciliul lui Chance și motivul pentru care a atacat mașina de poliție.

Incident similar cu atacatorul împușcat

Arestarea adolescentului de 15 ani are loc la aproape două luni după ce un polițist din California a împușcat mortal un bărbat care s-a năpustit asupra lui cu o lopată în plină zi, în fața unei școli elementare din Anaheim. Un polițist a răspuns la un apel la 911 în jurul orei 12:45 p.m. pe 15 septembrie, referitor la un bărbat suspect, posibil sub influența alcoolului, care avea la el o cărămidă și o lopată.

Când ofițerul a sosit, Rudy Anthony Martinez II, în vârstă de 36 de ani, a zărit mașina de patrulă de cealaltă parte a intersecției și s-a năpustit spre ea înarmat cu lopata.

Ofițerul abia ieșise din mașină când individul a început să lovească cu lopata, după cum arată imaginile înregistrate de camera de bord.

Polițistul i-a ordonat lui Martinez să se pună la pământ, avertizându-l că „va fi împușcat” dacă nu încetează atacul. Temându-se pentru siguranța sa, polițistul a tras două focuri de avertisment, dar Martinez a continuat să se năpustească.

Polițistul din Anaheim a deschis apoi focul asupra bărbatului cu lopata, care a murit la 30 de minute după sosirea la spital.

