Adolescentă încătușată după ce s-a năpustit cu lopata spre o mașină de poliție. Reacția polițistului: „Glumești?” |VIDEO

Stiri Diverse
11-11-2025 | 17:32
a atacat politia cu lopata
Port St. Lucie Police Department

O adolescentă de 15 ani din Florida a fost surprinsă lovind cu îndrăzneală cu o lopată capota unei mașini de poliție în care se afla un ofițer. Fata a fost încătușată imediat.

autor
Mihai Niculescu

Amy Chance a fost arestată într-un cartier suburban din Port St. Lucie pe 3 noiembrie, după ce un polițist a sosit pentru a aplana un scandal la domiciliul familiei sale cauzat de adolescentă, au scris autoritățile într-un comunicat de presă, potrivit New York Post.

Imaginile filmate cu camera corporală a polițistului, publicate de Departamentul de Poliție din Port St. Lucie, arată adolescenta cu lopata în mână în mijlocul străzii, apropiindu-se de polițistul care stătea în mașina de patrulă.

Se vede cum lovește vehiculul de mai multe ori, fără să pară că ar fi avut vreo interacțiune prealabilă cu polițistul.

„Glumești?”, se aude pe înregistrare polițistul spunând cu voce tare înainte de a ieși din mașină, scoțând pistolul cu electroșocuri și ordonându-i adolescentei de 15 ani să arunce lopata.

Citește și
copil inchisoare
Copil condamnat la închisoare pe viață după ce și-a omorât cu lopata un coleg de școală. Detaliile sunt șocante

Cu pistolul paralizant îndreptat direct spre ea, adolescentaîl privește furios pe polițist înainte de a arunca lopata. Fata îi arată apoi degetul mijlociu polițistului și începe să se îndepărteze, înainte ca acesta să se apropie de adolescentă și să-i ordone să se oprească.

„Treci naibii la pământ”, îi spune polițistul în timp ce o întoarce cu fața la el, o pune să îngenuncheze pe trotuar și îi pune cătușele.

Autoritățile au declarat că adolescenta în vârstă de 15 ani a fost reținut fără alte incidente.

Chance este acuzată de infracțiunea de vandalism, pentru că a provocat pagube în valoare de peste 1.200 de dolari mașinii de patrulă.

„Indiferent de vârstă, recurgerea la vătămarea intenționată a persoanelor sau distrugerea proprietății în orașul nostru va duce la arestare”, a transmis Departamentul de Poliție din Port St. Lucie în comunicatul său de presă.

Rămâne neclar de ce a fost chemată poliția la domiciliul lui Chance și motivul pentru care a atacat mașina de poliție.

Incident similar cu atacatorul împușcat

Arestarea adolescentului de 15 ani are loc la aproape două luni după ce un polițist din California a împușcat mortal un bărbat care s-a năpustit asupra lui cu o lopată în plină zi, în fața unei școli elementare din Anaheim. Un polițist a răspuns la un apel la 911 în jurul orei 12:45 p.m. pe 15 septembrie, referitor la un bărbat suspect, posibil sub influența alcoolului, care avea la el o cărămidă și o lopată.

Când ofițerul a sosit, Rudy Anthony Martinez II, în vârstă de 36 de ani, a zărit mașina de patrulă de cealaltă parte a intersecției și s-a năpustit spre ea înarmat cu lopata.

Ofițerul abia ieșise din mașină când individul a început să lovească cu lopata, după cum arată imaginile înregistrate de camera de bord.

Polițistul i-a ordonat lui Martinez să se pună la pământ, avertizându-l că „va fi împușcat” dacă nu încetează atacul. Temându-se pentru siguranța sa, polițistul a tras două focuri de avertisment, dar Martinez a continuat să se năpustească.

Polițistul din Anaheim a deschis apoi focul asupra bărbatului cu lopata, care a murit la 30 de minute după sosirea la spital.

Sursa: New York Post

Etichete: SUA, politist, lopata, adolescenta,

Dată publicare: 11-11-2025 17:08

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
Citește și...
Ce trebuie să facă șoferii, conform Codului Rutier, când circulă în condiții de iarnă. „Este singura obligație”
Stiri actuale
Ce trebuie să facă șoferii, conform Codului Rutier, când circulă în condiții de iarnă. „Este singura obligație”

În fiecare sezon rece apar informații false despre obligațiile legale în trafic. Unele articole virale susțin chiar faptul că șoferii trebuie să aibă nisip și lopată în portbagaj pentru a circula legal pe drumuri acoperite de zăpadă sau polei.

Copil condamnat la închisoare pe viață după ce și-a omorât cu lopata un coleg de școală. Detaliile sunt șocante
Stiri externe
Copil condamnat la închisoare pe viață după ce și-a omorât cu lopata un coleg de școală. Detaliile sunt șocante

Justiţia chineză a condamnat luni un adolescent la închisoare pe viaţă cu privire la uciderea unui coleg de clasă care a şocat ţara şi a deschis o dezbatere cu privire la delincvenţa juvenilă, relatează AFP.

 

Un taximetrist din Sibiu a fost bătut cu lopata de un client care nu a vrut să plătească o cursă de 67 de lei
Stiri actuale
Un taximetrist din Sibiu a fost bătut cu lopata de un client care nu a vrut să plătească o cursă de 67 de lei

Incident șocant într-o comună din județul Sibiu. Un taximetrist a fost bătut cu lopata de un client care, ajuns la destinație, a refuzat să plătească pentru cursă.

Brăila: Jandarmi atacaţi şi ameninţaţi cu moartea în timpul unei intervenţii
Stiri actuale
Brăila: Jandarmi atacaţi şi ameninţaţi cu moartea în timpul unei intervenţii

Un echipaj al IJJ Brăila a fost atacat în timpul unei intervenţii de un bărbat aflat în stare de ebrietate, care l-a lovit cu poarta pe unul dintre jandarmi şi a aruncat cu o lopată şi mai multe cărămizi spre ceilalţi membri ai echipajului.

Un tânăr care a ucis un câine cu o lopată va fi cercetat în stare de libertate, după ce a fost reținut pentru 24 de ore
Stiri actuale
Un tânăr care a ucis un câine cu o lopată va fi cercetat în stare de libertate, după ce a fost reținut pentru 24 de ore

La aproape două saptămâni după ce pe rețelele sociale au circulat imagini șocante cu un tânăr care chinuie un câine până îl lasă fără suflare, individul a fost reținut de polițiști.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse
Stiri Politice
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse

Discuţia preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei de guvernare, care a avut loc marţi la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după aproximativ două ore. Discuţiile au vizat proiectul de lege privind pensiile magistraţilor.

Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
Stiri actuale
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat cu cruzime un bărbat, pe o stradă din Bucureşti, înjunghiindu-l de 33 de ori.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Noiembrie 2025

47:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28