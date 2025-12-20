Poliţiştii din Bacău au ţinut locul lui Moş Crăciun. Au dus daruri unui sportiv care provine dintr-o familie modestă

Stiri Sociale
20-12-2025 | 17:07
×
Codul embed a fost copiat

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au demonstrat că, dincolo de uniformă, se află inimi care văd, înțeleg și sprijină.

autor
Daniel Moldovan

Au aflat povestea unui tânăr pasionat de box, un băiat cu visuri mari, dar cu posibilități materiale limitate. Un tânăr care a ales sala de sport în locul străzii, disciplina în locul tentațiilor, munca și ambiția în locul resemnării.

Impresionați de determinarea lui, polițiștii au decis să facă mai mult decât să observe: au acționat. I-au oferit echipament sportiv, dar, mai presus de toate, i-au oferit încredere, susținere și sentimentul că nu este singur.

Mesajul polițiștilor este unul clar și puternic: tinerii ambițioși merită sprijin, iar sportul este o cale sigură către un viitor sănătos și demn. Prin acest gest, ei încurajează practicarea sportului, respectul față de reguli și o conduită corectă în societate.

Citește și
romani furturi canada
Români „refugiați” în Canada au dat lovitură după lovitură. Descoperirea de 1 milion de dolari făcută de polițiști

Este o invitație adresată tuturor tinerilor de a-și urma pasiunile, indiferent de obstacole, și o dovadă că binele se construiește prin implicare și empatie.

Pentru acest tânăr, o pereche de mănuși și un echipament sportiv au devenit simbolul speranței. Pentru comunitate, acest gest rămâne un exemplu că adevărata forță nu stă doar în pumni, ci în solidaritate, educație și șansa oferită la momentul potrivit.

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, sport, daruri,

Dată publicare: 20-12-2025 17:04

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare
Stiri actuale
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare

Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați din serviciile secrete, precum și urmașii lor, nu vor mai putea folosi locuințele de serviciu după ce sunt eliberați din funcție ori se pensionează.

Români „refugiați” în Canada au dat lovitură după lovitură. Descoperirea de 1 milion de dolari făcută de polițiști
Stiri externe
Români „refugiați” în Canada au dat lovitură după lovitură. Descoperirea de 1 milion de dolari făcută de polițiști

Un grup infracțional din care făceau parte și mai mulți români a fost prins de poliția din Canada, după o serie de furturi în Ontario, Quebec și British Columbia.

Intervenție spectaculoasă în Capitală. O femeie care s-a baricadat în casă a fost salvată ca în filme. VIDEO
Stiri actuale
Intervenție spectaculoasă în Capitală. O femeie care s-a baricadat în casă a fost salvată ca în filme. VIDEO

A fost o mobilizare de forțe miercuri în Capitală. Polițiști, pompieri și echipe speciale au intervenit contracronometru pentru a salva o femeie agitată, care s-a închis în apartament și amenința că își va face rău.

Recomandări
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
Stiri actuale
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.

 

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Stiri Politice
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Decembrie 2025

02:28:14

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28