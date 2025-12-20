Google îşi avertizează angajaţii cu vize pentru SUA să evite călătoriile internaţionale din cauza întârzierilor la ambasade

20-12-2025 | 16:46
Google își avertizează angajații cu vize americane să evite călătoriile internaționale, din cauza întârzierilor mari în procesarea vizelor la ambasadele SUA.

Google, companie deținută de Alphabet, le-a recomandat unor angajați care dețin vize pentru Statele Unite să evite călătoriile internaționale, pe fondul întârzierilor tot mai mari în procesarea vizelor la ambasade, relatează Business Insider, citând un e-mail intern.

Potrivit publicației, mesajul a fost trimis joi de firma de avocatură BAL Immigration Law, care colaborează cu Google, și avertizează angajații care au nevoie de viză pentru a reintra în SUA să nu părăsească țara. Motivul este prelungirea semnificativă a termenelor de procesare, care ar putea duce la șederi forțate în afara Statelor Unite.

În unele ambasade și consulate americane, programările pentru vize pot avea întârzieri de până la 12 luni, se arată în mesaj, iar deplasările externe „pot crea riscul unei absențe prelungite din SUA”.

Contextul: presiune pe programul H-1B

Avertismentul vine în contextul în care administrația președintelui Donald Trump a anunțat în această lună măsuri suplimentare de verificare pentru solicitanții de vize H-1B, destinate lucrătorilor cu înaltă calificare. Acestea includ și analizarea conturilor de pe rețelele sociale.

Citește și
ilikeit
iLikeIT: Ce inovații tehnologice ne așteaptă în 2026 – Google și Apple duc realitatea augmentată la nivelul următor

Programul de vize H-1B, utilizat pe scară largă de sectorul tehnologic american pentru recrutarea de specialiști – în special din India și China – se află sub o presiune tot mai mare, după ce administrația Trump a impus anul acesta o taxă de 100.000 de dolari pentru noile aplicații.

Nu este prima astfel de recomandare. În septembrie, Alphabet le-a sugerat angajaților să evite călătoriile internaționale, iar deținătorilor de vize H-1B să rămână în SUA, potrivit unui e-mail consultat la acel moment de Reuters.

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Sursa: News.ro

