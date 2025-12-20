Horoscop Lună Nouă în Săgetător 20 decembrie 2025. Influențe pentru toate zodiile. Se încheie un ciclu important

Stiri Diverse
20-12-2025 | 16:50
horoscop
Shutterstock

Luna Nouă în Săgetător din 20 decembrie 2025 aduce noi începuturi și oportunități pentru toate zodiile. În acest horoscop, energia astrală influențează relațiile, cariera, finanțele și dezvoltarea personală în următoarea perioadă.  

autor
Laura Ianculescu

Luna Nouă anunță debutul unei noi etape, fiind un moment favorabil pentru a pune bazele unor inițiative și direcții care vor influența aria de viață în care are loc acest fenomen astral.

O Lună Nouă în Săgetător este asociată expansiunii, direcției și adevărurilor personale, fiind un moment în care suntem invitați să privim mai departe de limitele actuale, să ne lărgim orizonturile și să ne întrebăm în ce direcție vrem să creștem, nu doar concret, ci și la nivel de convingeri și idealuri.

Energia Săgetătorului stimulează dorința de explorare, fie prin studiu, călătorii, experiențe noi sau schimbări de perspectivă. Sub această Lună Nouă apare nevoia de a ne alinia la o viziune mai largă asupra vieții, fiind un moment potrivit pentru a seta intenții legate de evoluția personală, dezvoltarea spirituală, educație, planurile pe termen lung sau obiective care cer curaj și încredere.

Luna Nouă din Săgetător, din 20 decembrie 2025, are loc pe gradul 29, un grad asociat cu finaluri, conștientizări și un prag de tranziție. Acest moment astral semnalează încheierea unui ciclu important și pregătirea pentru un nou început.

Citește și
supa sau ciorba
Borș - din ce se face și de ce este atât de sănătos pentru digestie și imunitate

Pe de altă parte, în Săgetător se află mai multe planete printre care Venus, Mercur și Marte, care amplifică impulsul de a lua decizii rapide.

Un sprijin valoros vine din partea lui Chiron, vindecătorul zodiacului, care creează o deschidere spre înțelegere și vindecare. În același timp, Uranus din Taur forțează ajustări neașteptate și schimbări rapide, în timp ce Jupiter din Rac solicită o recalibrare între dorința de expansiune și nevoia de siguranță emoțională.

Horoscop 20 decembrie 2025: Luna Nouă în Săgetător și ce aduce fiecărei zodii

Cum influențează Luna Nouă în Săgetător din 20 decembrie toate zodiile:

Berbec / Ascendent în Berbec

Luna Nouă în Săgetător le aduce nativilor Berbec noi începuturi în domeniul studiilor, călătoriilor, credințelor și direcției personale. Prezența lui Marte, alături de Venus și Mercur, aduce inițiativă și curaj, însă impulsivitatea poate conduce la alegeri grăbite. Chiron din Berbec sprijină vindecarea și încrederea în sine, în timp ce Uranus solicită ajustări financiare, iar Jupiter amintește nevoia de echilibru între expansiune și siguranța emoțională.

Taur / Ascendent în Taur

Luna Nouă în Săgetător le activează nativilor Taur zona intimității, transformării și banilor proveniți din alte surse decât salariile. Din contextul astral fac parte Marte, Venus și Mercur care aduc intensitate emoțională și clarificari într-un context financiar. În același timp, Chiron sprijină vindecarea temerilor și mecanismelor inconștiente, Uranus impune ajustări bruște ale direcției personale, iar Jupiter solicită flexibilitate în modul de comunicare și în interacțiunile cu cei din jur.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Luna Nouă în Săgetător le aduce nativilor Gemeni un început important în sfera relațiilor și parteneriatelor. Prezența lui Marte, Venus și Mercur alături de Soare și Lună intensifică schimburile emoționale și comunicarea, care pot conduce la decizii clare sau, din contră, la confruntări necesare. Această perioadă testează soliditatea relațiilor: cele stabile se pot întări, iar cele fragile pot ajunge la un moment decisiv. În același timp, Chiron sprijină vindecarea legăturilor de prietenie și a nevoii de apartenență, Uranus aduce la suprafață frământări, iar Jupiter solicită o abordare pragmatică în chestiunile financiare.

Rac / Ascendent în Rac

Luna Nouă în Săgetător le activează nativilor Rac sectorul activităților profesionale, rutinei zilnice și sănătății, aducând nevoia de reorganizare și ajustare a stilului de viață. Prezența lui Marte, Venus și Mercur alături de Lună și Soare stimulează inițiativa și dorința de reorganizare profesională. Totodată, Chiron sprijină clarificarea drumului profesional, Uranus poate produce schimbări neașteptate în planurile de viitor, iar Jupiter recomandă prudență și măsură în preluarea responsabilităților de la locul de muncă.

Leu / Ascendent în Leu

Luna Nouă în Săgetător le pune în mișcare nativilor Leu zona iubirii, creativității, relației cu copiii și exprimării personale. Prezența lui Marte, Venus și Mercur alături de Soare și Lună intensifică dorința de afirmare și inițiativele în planul expresiei de sine. În același timp, Chiron sprijină vindecarea legăturilor de prietenie și a sentimentului de apartenență, Uranus impune ajustări bruște în carieră, iar Jupiter recomandă retragere, reflecție și prudență înainte de a face pași mari spre expansiune.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Luna Nouă în Săgetător le deschide nativilor Fecioară o etapă nouă în planul familiei, locuinței și echilibrului interior. Marte, Venus și Mercur alături de Soare și Lună aduc impulsul de a face schimbări concrete în mediul domestic sau de a clarifica relații de familie. În același timp, Chiron ajută la vindecarea unor răni emoționale sau eliberarea de unele frici, temeri, atașamente, Uranus schimbă viziunea asupra viitorului, iar Jupiter cere discernământ în alegerea oamenilor și cercurilor pe care le frecventează.

Balanță / Ascendent în Balanță

Luna Nouă în Săgetător le marchează un nou început nativilor Balanță în domeniul comunicării, învățării și interacționării cu ceilalți. Marte, Venus și Mercur alături de Soare și Lună amplifică schimburile de idei, ceea ce poate aduce dezbateri importante. În același timp, Chiron susține vindecarea relațiilor și clarificarea intențiilor, Uranus aduce schimbări neașteptate sau ajustări necesare, iar Jupiter sprijină echilibrul între ambiții, idealuri și realismul practic.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Luna Nouă în Săgetător le activează nativilor Scorpion sfera banilor, bunurilor și valorilor personale. Marte, Venus și Mercur alături de Soare și Lună aduc inițiativă și dorința de a lua decizii financiare importante. Totodată, Chiron sprijină clarificarea relației cu propriile valori, Uranus poate aduce schimbări neașteptate în gestionarea banilor, iar Jupiter solicită o abordare echilibrată și realistă a resurselor.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Luna Nouă în semnul lor le aduce nativilor Săgetător un început important, care poate redefini direcția personală și obiectivele pe termen lung. Prezența lui Marte, Venus și Mercur alături de Lună și Soare aduce energie, curaj și dorința de a acționa. În același timp, Chiron poate vindeca relația cu copiii sau o situație în planul sentimental, Uranus poate aduce schimbări neașteptate în ritmul muncii, iar Jupiter atenționează asupra gestionării prudente a finanțelor comune și resurselor externe.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Luna Nouă în Săgetător le activează nativilor Capricorn sfera asociată universului interior, zonei profundă a subconștientului, proceselor de vindecare și nevoii de retragere. Prezența lui Marte, Venus și Mercur alături de Luna Nouă poate accentua frământările sau să readucă la suprafață situații nerezolvate. În același timp, Chiron sprijină vindecarea emoțională legată de trecut și familia de origine, Uranus poate genera surprize în planul sentimental, iar Jupiter solicită ajustări și maturitate în relațiile importante.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, Luna Nouă în Săgetător deschide perspective noi în sfera relațiilor sociale, prietenilor și planurilor pe termen lung. Prezența lui Marte, Venus, Mercur alături de Soare și Lună stimulează implicarea activă în grupuri și inițiative colective. În același timp, Chiron ajută la clarificarea gândirii și a modului de exprimare, Uranus forțează schimbări în viața domestică, iar Jupiter cere reorganizarea muncii și rutinei zilnice.

Pești / Ascendent în Pești

Luna Nouă în Săgetător le deschide nativilor Pești o etapă nouă în carieră și reputația profesională.

Marte, Venus și Mercur alături de Soare și Lună amplifică ambiția și dorința de afirmare. În același timp, Chiron susține vindecarea legată de valoarea personală, Uranus aduce schimbări în modul de comunicare, iar Jupiter, guvernatorul nativilor, solicită echilibru între distracție și asumarea responsabilităților.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, zodii,

Dată publicare: 20-12-2025 16:50

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Borș - din ce se face și de ce este atât de sănătos pentru digestie și imunitate
Stiri Diverse
Borș - din ce se face și de ce este atât de sănătos pentru digestie și imunitate

Orice ciorbă reușită se încheie cu borș, o zeamă acrișoară făcută din tărâțe care dă ciorbelor un gust ideal.

Crumble - desertul de la târgurile de Crăciun care a devenit viral. De ce a devenit popular și cum să-l prepari acasă
Stiri Diverse
Crumble - desertul de la târgurile de Crăciun care a devenit viral. De ce a devenit popular și cum să-l prepari acasă

Târgurile de Crăciun din România au atras mii de vizitatori care au venit să vadă decorurile spectaculoase și să guste din preparatele tradiționale.

O tânără de 20 de ani din Canada a refuzat premiul de un milion de dolari câștigat la loto în numerar. Ce a ales, în schimb
Stiri Diverse
O tânără de 20 de ani din Canada a refuzat premiul de un milion de dolari câștigat la loto în numerar. Ce a ales, în schimb

O tânără de 20 de ani din Quebec, Canada, a câștigat la loto și a refuzat premiul de 1 milion de dolari cash, alegând în schimb să primească 1.000 de dolari pe săptămână pe viață.

Recomandări
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
Stiri actuale
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.

 

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Stiri Politice
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Decembrie 2025

02:28:14

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28