Ce trebuie să facă șoferii, conform Codului Rutier, când circulă în condiții de iarnă. „Este singura obligație”

În fiecare sezon rece apar informații false despre obligațiile legale în trafic. Unele articole virale susțin chiar faptul că șoferii trebuie să aibă nisip și lopată în portbagaj pentru a circula legal pe drumuri acoperite de zăpadă sau polei.

Conform Registrului Auto Român, singura obligație legală a conducătorilor auto în condiții de iarnă este să echipeze autovehiculul cu anvelope de iarnă atunci când drumul este acoperit cu gheață, zăpadă sau polei.

Nici nisipul, nici lopata nu fac parte din cerințele legale și nu există riscul de reținere a certificatului de înmatriculare dacă nu le aveți în portbagaj.

„Legislația din România nu s-a modificat! TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M şi S (însemnând noroi <<mud>> și zăpadă <<snow>>), sub forma M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă prevăzute în legislaţia națională. Totodată, nu există o perioadă stabilită în care trebuie utilizate anvelopele de iarnă, acestea fiind obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe un drum public acoperit cu gheață, zăpadă sau polei. Legea din România nu merge dincolo de marcajul format din literele M și S, respectiv dincolo de definiția anvelopelor de iarnă/zăpadă din legislația de omologare a anvelopelor. Textul OG nr. 5/2011, prin care se modifică OG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, utilizează termenul „anvelope de iarnă”, care se identifică prin utilizarea literelor M şi S. Denumirea de anvelopă „all season” este o denumire comercială care nu defineşte cu exactitate tipul de anvelopă omologată pentru utilizarea pe timp de iarnă conform OG nr. 5/2011. Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată în acest sens este inscripţia literelor M şi S, sub una dintre formele menționate. Prin urmare, dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele M și S nu se aplică sancțiuni! Registrul Auto Român vă recomandă să nu ignorați importanța anvelopelor de iarnă în sezonul rece, deoarece acestea sunt concepute ca la o temperatură de sub 7-8 grade Celsius să rămână moi, spre deosebire de cele de vară, pentru a păstra aderența la carosabil. Înainte de a monta anvelopele, vă recomandăm să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură. Este important de știut că o anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare. Precizăm că amenda pentru lipsa anvelopelor de iarnă, în condițiile specificate de lege, se încadrează în clasa a IV-a de sancţiuni (9-20 puncte-amendă).”, se arată în postarea publicată de Registrul Auto Român, pe Facebook.

Accesorii recomandate, dar neobligatorii

Deși nu sunt obligații legale, anumite accesorii pot fi utile în timpul iernii. Este recomandat să aveți în mașină cabluri pentru încărcarea bateriei, cablu de tractare, becuri de rezervă sau chiar canistră cu carburant dacă plecați la drum lung. Totuși, aceste obiecte sunt doar recomandări practice, nu impuneri ale legislației.

Pentru vehiculele de mare tonaj, transportul de pasageri sau mărfuri periculoase, legislația impune reguli distincte. Șoferii profesioniști sunt familiarizați cu aceste prevederi și trebuie să le respecte cu strictețe.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













