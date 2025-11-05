Ce trebuie să facă șoferii, conform Codului Rutier, când circulă în condiții de iarnă. „Este singura obligație”

Stiri actuale
05-11-2025 | 14:19
masina zapada
Shutterstock

În fiecare sezon rece apar informații false despre obligațiile legale în trafic. Unele articole virale susțin chiar faptul că șoferii trebuie să aibă nisip și lopată în portbagaj pentru a circula legal pe drumuri acoperite de zăpadă sau polei.

autor
Sabrina Saghin

Conform Registrului Auto Român, singura obligație legală a conducătorilor auto în condiții de iarnă este să echipeze autovehiculul cu anvelope de iarnă atunci când drumul este acoperit cu gheață, zăpadă sau polei.

Nici nisipul, nici lopata nu fac parte din cerințele legale și nu există riscul de reținere a certificatului de înmatriculare dacă nu le aveți în portbagaj.

„Legislația din România nu s-a modificat! TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M şi S (însemnând noroi <<mud>> și zăpadă <<snow>>), sub forma M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă prevăzute în legislaţia națională. Totodată, nu există o perioadă stabilită în care trebuie utilizate anvelopele de iarnă, acestea fiind obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe un drum public acoperit cu gheață, zăpadă sau polei. Legea din România nu merge dincolo de marcajul format din literele M și S, respectiv dincolo de definiția anvelopelor de iarnă/zăpadă din legislația de omologare a anvelopelor. Textul OG nr. 5/2011, prin care se modifică OG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, utilizează termenul „anvelope de iarnă”, care se identifică prin utilizarea literelor M şi S. Denumirea de anvelopă „all season” este o denumire comercială care nu defineşte cu exactitate tipul de anvelopă omologată pentru utilizarea pe timp de iarnă conform OG nr. 5/2011. Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată în acest sens este inscripţia literelor M şi S, sub una dintre formele menționate. Prin urmare, dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele M și S nu se aplică sancțiuni! Registrul Auto Român vă recomandă să nu ignorați importanța anvelopelor de iarnă în sezonul rece, deoarece acestea sunt concepute ca la o temperatură de sub 7-8 grade Celsius să rămână moi, spre deosebire de cele de vară, pentru a păstra aderența la carosabil. Înainte de a monta anvelopele, vă recomandăm să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură. Este important de știut că o anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare. Precizăm că amenda pentru lipsa anvelopelor de iarnă, în condițiile specificate de lege, se încadrează în clasa a IV-a de sancţiuni (9-20 puncte-amendă).”, se arată în postarea publicată de Registrul Auto Român, pe Facebook.

 

Citește și
cauciucuri de iarna
Cauciucuri de iarnă prețuri în 2023 - cât costă anul acesta să treci la anvelopele de iarnă

Accesorii recomandate, dar neobligatorii

Deși nu sunt obligații legale, anumite accesorii pot fi utile în timpul iernii. Este recomandat să aveți în mașină cabluri pentru încărcarea bateriei, cablu de tractare, becuri de rezervă sau chiar canistră cu carburant dacă plecați la drum lung. Totuși, aceste obiecte sunt doar recomandări practice, nu impuneri ale legislației.

Pentru vehiculele de mare tonaj, transportul de pasageri sau mărfuri periculoase, legislația impune reguli distincte. Șoferii profesioniști sunt familiarizați cu aceste prevederi și trebuie să le respecte cu strictețe.

Sursa: Registrul Auto Român

Etichete: masina, iarna, cauciucuri iarna,

Dată publicare: 05-11-2025 14:19

Articol recomandat de sport.ro
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Citește și...
A început isteria schimbării anvelopelor. Cât costă să-ți echipezi mașina cu cauciucuri de iarnă
Stiri actuale
A început isteria schimbării anvelopelor. Cât costă să-ți echipezi mașina cu cauciucuri de iarnă

Chiar dacă vremea ține cu noi, mulți șoferi precauți își pregătesc, deja, mașinile pentru iarnă. S-au programat din timp la service și schimbă anvelopele mașinilor cu cele de sezon. Angajații lucrează la foc continuu.

Cauciucuri de iarnă prețuri în 2023 - cât costă anul acesta să treci la anvelopele de iarnă
Stiri Diverse
Cauciucuri de iarnă prețuri în 2023 - cât costă anul acesta să treci la anvelopele de iarnă

Șoferii români trebuie să fie conștienți că anvelopele trebuie schimbate odată cu sezonul rece. Legea spune că ai nevoie de cauciucuri de iarnă dacă pe drumurile publice este zăpadă, gheață sau polei.

Cauciucuri de iarnă - când se pun anvelopele de iarnă în 2023
Stiri Diverse
Cauciucuri de iarnă - când se pun anvelopele de iarnă în 2023

Când se pun anvelopele de iarnă? Este întrebarea pe care mulți șoferi români și-o pun odată ce vremea rece se instalează și prognoza meteo anunță că urmează temperaturi scăzute și chiar ninsori.  

Recomandări
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
Stiri actuale
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani

Emeric Ienei, fostul mare antrenor și jucător, care a câștigăt Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani.

Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!
Interviurile Stirileprotv.ro
Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!"

John Malkovich se declară cucerit de povestea filmului ”Cravata galbenă”, o biografie revelatoare a legendarului dirijor român Sergiu Celibidache. Relația dintre un tată exigent și un fiu rebel a rezonat cu experiența personală a marelui actor american.

Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului
Stiri actuale
Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului

Mark Rutte, Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, a ajuns la Bucureşti. În timpul vizitei de două zile el se va întâlni cu Nicuşor Dan, Ilie Bolojan și șefii celor două camere ale Parlamentului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Noiembrie 2025

47:18

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28