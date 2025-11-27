40.000 de monede antice descoperite în Franța, posibil legate de o reformă monetară: „Precum trecerea la euro”

Stiri Diverse
27-11-2025 | 23:04
monede romane
Facebook

Zeci de mii de monede antice, a căror prezenţă ar putea avea legătură cu o reformă monetară din perioada galo-romană, au fost descoperite în timpul unor săpături arheologice în regiunea franceză Lorena.

autor
Mihai Niculescu

Descoperirea constă în trei amfore pline cu monede de bronz, îngropate într-o mică aşezare antică lângă actualul sat Senon din departamentul Meuse, a anunţat joi coordonatorul acestor cercetări, citat de AFP și Agerpres.

25.000 de monede într-o singură amforă

Aceste monede de bronz se aflau în trei amfore îngropate în trei locuinţe situate una lângă alta, într-o mică aşezare, al cărei nume antic nu este cunoscut, lângă actualul sat Senon din departamentul Meuse (estul Franţei), a explicat Simon Ritz, de la Institutul Naţional de Cercetări Arheologice Preventive (INRAP).

Două amfore au fost golite - una dintre ele conţinea 25.000 de monede de mici dimensiuni. A treia amforă este încă plină, iar conţinutul său urmează să fie analizat în laborator, a precizat pentru AFP Simon Ritz, responsabil cu cercetările arheologice pentru INRAP în oraşul Metz.

50 de kilograme per amforă, 40.000 de monede în total

Cele trei amfore cântăresc în jur de 50 de kilograme fiecare, iar numărul total de monede, cu efigia împăraţilor romani, este estimat la 40.000, a adăugat el. Acestea au fost îngropate între anii 280 şi 310 d.Hr.

Citește și
apartament brasov vandut cu criptomonede
A fost vândut primul apartament cu monede virtuale la Brașov. Tranzacția a surprins piața imobiliară

Nu un tezaur ascuns în grabă, ci un depozit organizat

„Însă, nu au fost îngropate în grabă din cauza tulburărilor", a subliniat arheologul. Plasate în gropi, „amforele se aflau la nivelul solului din acea perioadă; erau accesibile pentru a scoate sau depune bani. Nu erau ascunse, era ceva bine gestionat şi organizat", a adăugat specialistul.

De aici şi ipoteza conform căreia ar putea fi vorba de monede retrase din circulaţie odată cu introducerea unei noi monede, într-o perioadă în care reformele monetare erau frecvente, a subliniat Ritz. „Precum trecerea la euro", la începutul secolului XXI, a adăugat el, făcând o comparație cu o reformă monetară recentă.

INRAP a început săpăturile pe acest teren aflat în proprietatea unei persoane particulare care dorea să-şi extindă locuinţa. Arheologii au descoperit un cartier din centrul oraşului, una dintre principalele aşezări ale tribului galic Mediomatrici (capitală: Divodurum, numele antic al oraşului Metz). Oraşul a fost dat uitării în urma incendiilor din secolul al IV-lea.

Cantitatea de monede nu este una excepţională, însă semnificaţia descoperirii constă în faptul că a fost efectuată de arheologi ai statului, în conformitate cu normele, ceea ce a permis înţelegerea prezenţei acestora în Senon, după cum a explicat Simon Ritz.

Săpăturile sunt în curs de desfăşurare, însă proprietarul terenului ia în considerare transformarea acestor structuri galo-romane într-o pivniţă.

Sursa: Agerpres

Etichete: Franta, monede, antic,

Dată publicare: 27-11-2025 22:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Un cuplu din Germania, reținut după ce ar fi furat monede din parcometre. Valoarea prejudiciului depășește un milion de euro
Stiri externe
Un cuplu din Germania, reținut după ce ar fi furat monede din parcometre. Valoarea prejudiciului depășește un milion de euro

Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro (1,15 milioane de dolari), în monede, din parcometre, transmite luni agenţia DPA.

A fost vândut primul apartament cu monede virtuale la Brașov. Tranzacția a surprins piața imobiliară
Stiri actuale
A fost vândut primul apartament cu monede virtuale la Brașov. Tranzacția a surprins piața imobiliară

Criptomonedele își fac loc și pe piața imobiliară. La Brașov, s-a vândut primul apartament din centrul istoric, plătit cu monede virtuale.

O fostă asistentă care a înșelat BNR cu 21 de kilograme de aur și 700 de pietre prețioase, judecată. Povestea ei
Stiri Diverse
O fostă asistentă care a înșelat BNR cu 21 de kilograme de aur și 700 de pietre prețioase, judecată. Povestea ei

Banca Națională începe recuperarea contravalorii a 21 de kilograme de aur, în monede vechi, și a peste 700 de safire, rubine, și diamante.

„Comoara” găsită de polițiști acasă la un angajat al unui muzeu, de unde dispăruseră şapte monede medievale româneşti
Stiri actuale
„Comoara” găsită de polițiști acasă la un angajat al unui muzeu, de unde dispăruseră şapte monede medievale româneşti

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Timiş au efectuat o percheziţie domiciliară într-un dosar penal vizând dispariţia a şapte monede medievale româneşti.

Fenomen nebișnuit în Bulgaria. Ce fac oamenii cu banii bulgărești, înainte de trecerea la euro. Comercianții sunt disperați
Stiri externe
Fenomen nebișnuit în Bulgaria. Ce fac oamenii cu banii bulgărești, înainte de trecerea la euro. Comercianții sunt disperați

Înainte de a adopta moneda euro, Bulgaria se confruntă cu o situație neobișnuită. Astfel, mulți bulgari au început să își achite cumpărăturile cu borcane pline de monede mici.

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile
Stiri actuale
Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen

2022 nu a fost un an ca oricare altul. A fost anul Războiului. Pe 24 februarie, pacea a fost spulberată la granița noastră, forțând România să devină un hub umanitar și un flanc NATO consolidat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28