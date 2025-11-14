„Comoara” găsită de polițiști acasă la un angajat al unui muzeu, de unde dispăruseră şapte monede medievale româneşti

14-11-2025 | 21:52
Monede Timiș
Poliția Română

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Timiş au efectuat o percheziţie domiciliară într-un dosar penal vizând dispariţia a şapte monede medievale româneşti.

Acestea aparţineau unui muzeu naţional. În cadrul acţiunii au fost descoperite 23 de monede romane, deţinute fără acte de provenienţă.

Potrivit unei informări de presă transmisă vineri de Poliţia Timiş, cercetările vizează dispariţia a şapte monede medievale din Ţara Românească, datate între sfârşitul secolului XIV şi începutul secolului XV, parte a colecţiei numismatice a unui muzeu naţional, având o valoare istorică deosebită.

Verificările au demonstrat că monedele s-ar fi aflat, în perioada anilor 2019-2024, în gestiunea unui angajat al muzeului, aspecte care fac obiectul activităţilor investigative pentru stabilirea împrejurărilor în care acestea au dispărut, se arată în comunicat.

În urma percheziţiei domiciliare, au fost identificate 23 de monede, respectiv mai multe monede romane datate din secolele IV şi V, o monedă de tip antoninian roman din secolul III şi bronzuri romane din secolul II, toate deţinute fără acte de provenienţă, aceasta urmând a fi stabilită în cadrul cercetărilor.

Bunurile au fost ridicate pentru a fi supuse unei expertize de specialitate, menite să stabilească dacă acestea aparţin patrimoniului unui muzeu naţional, menţionează sursa citată.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a luării măsurilor legale care se impun.

Sursa: Agerpres

