A fost vândut primul apartament cu monede virtuale la Brașov. Tranzacția a surprins piața imobiliară

Criptomonedele își fac loc și pe piața imobiliară. La Brașov, s-a vândut primul apartament din centrul istoric, plătit cu monede virtuale.

Cumpărătorii? Un cuplu tânăr, format dintr-o româncă și un francez, care s-au îndrăgostit pe loc de proprietate și au achitat echivalentul a 369.000 de euro.

Pereți denivelați, tocuri de uși cu aspect nefinisat, mobilier minimalist, în tonuri de bej, și lumini discrete sunt elementele de design care i-au atras pe cei doi tineri. Așadar, cuplul nu a stat prea mult pe gânduri.

Monica Barbu, reprezentantul companiei imobiliare: „Tranzacția s-a realizat într-un timp record. În weekend s-a întâmplat vizita, câteva zile mai târziu tranzacția s-a finalizat la notar. Plata, de asemenea, s-a făcut extrem de rapid, a fost folosit portofelul de cripto.”

Proprietatea se află la doi pași de Piața Sfatului și e renovată în stilul „wabi-sabi” – un concept japonez care scoate în evidență frumusețea imperfecțiunilor. A fost „coup de foudre”, cum spun francezii – adică dragoste la prima vedere. Nu-i de mirare, astfel, că îndrăgostiții vor să păstreze apartamentul numai pentru ei.

Proprietarii aleg să locuiască în noul apartament

Corespondent PROTV: „Majoritatea apartamentelor din centrul istoric al Brașovului sunt în circuitul turistic. Dar proprietarii locuinței vândute în criptomonede nu vor să facă asta. Se vor muta chiar ei în noua casă, vrăjiți de atmosfera vibrantă a locului.”

Apartamentele din casele săsești aflate în centrul istoric al Brașovului se vând cu prețuri cuprinse între 2.000 și 2.500 de euro pe metrul pătrat, în funcție de poziție și amenajări. De regulă, spațiile cu acces direct din stradă devin restaurante, cafenele sau magazine. Sunt destinate locuirii doar apartamentele cu ieșire la curtea interioară, unde e mai multă liniște.

