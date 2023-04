Spectacole de teatru gratuite pentru liceeni, cu operele de la BAC

În sala atelier a Universităţii de Artă Teatrală și Cinematografică este pus în scenă spectacolul „Ion”, o adaptare a romanului cu acelaşi nume al lui Liviu Rebreanu.

Elevă: „Pe mine personal m-a ajutat foarte mult, pentru că „Ion" era una dintre operele pe care nu o înţelegeam foarte bine, nu mi-a plăcut nici povestea prea mult, şi această piesă m-a ajutat să văd personajele cu alţi ochi. Am înţeles mult mai bine morala, am simţit împreună cu personajele, jucând am simţit emoţiile lor, le-am înţeles nevoile, i-am privit ca pe nişte oameni cu adevărat.”

„Mi s-a părut că personajele erau mai vii, mai colorate, mai interesante decât când am citit eu. Chiar mi-ar plăcea să văd mai multe piese, mai multe romane pentru Bac poate şi pentru lectura proprie.”

„Sunt unele detalii şi lucruri pe care le înţelegi altcuva când le şi vezi, faţă de doar când le citeşti.” explică alți elevi.

La final, elevii sunt provocaţi să participe la o discuție despre cele văzute.

Patricia Gheaţă, coordonator proiect: „Am văzut o deschidere despre a vorbi la finală, şi înspre a-şi spune părerile, că eu sunt de acord, eu nu, ceea ce e foarte important să prindă curajul ăsta, aşa că suntem entuziasmați că avem un răspuns pozitiv din partea lor, şi ne încarcă să mergem mai departe în mai multe licee”

Rector UNATC: „Sunt dramatizate, puse în scenă, într-un format foarte prietenos, cât o oră de clasă, 50 minute în care ei pot urmări personajele, structura romanului, primul este Ion de Rebreanu, urmează "Ultima noapte", elevii fac parte din acest spectacol, sunt împreună, sunt elemente dinamice în spectacol. E o punte minunată pentru a-i aduce pe elevi mai aproape de aceste opere literare pe care uneori ezită să le citească, ori că sunt foarte groase, ori că uneori personajele sau timpul în care se desfăşoară acţiunea îi împiedică un pic să înţeleagă lucrurile.”

Toate spectacolele sunt gratuite pentru elevi.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 17-04-2023 20:24