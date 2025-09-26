Premieră în România: dirijorul Kent Nagano, în dialog față în față cu publicul, la Filarmonica George Enescu pe 1 octombrie

PARTENERIAT. Faimosul dirijor Kent Nagano, multiplu câștigător Grammy, va participa pe 1 octombrie 2025, de la ora 18.00, la Sala Mică a Ateneului Român, la un dialog față în față cu publicul despre Leadership Without Words.

Leadership fără cuvinte, sau lecții despre încredere, empatie și frumusețe inspirate din experiența și arta sa dirijorală.

Evenimentul este o premieră, în condițiile în care Kent Nagano vine pentru prima oară în România, pentru a dirija concertele de deschidere ale Stagiunii Filarmonicii George Enescu, pe 2 și 3 octombrie, iar dialogul face parte dintr-un nou proiect cultural lansat de Filarmonică, Talks re: Music & Beyond, pentru a apropia spectatorii de universul interior al muzicienilor, prin conversație și reflecție, într-un mod care depășește sfera muzicii.

Întâlnirea se va desfășura în limba engleză. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, dar rezervarea este obligatorie, pe www.oveit.com sau la linkul următor: https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/talks-re-music-beyond-1923

Proiectul Talks re: Music & Beyond va oferi o serie de întâlniri cu mari artiști invitați ai Filarmonicii George Enescu, inspirate din tema Stagiunii 2025-2026, Respiro, care invită publicul să găsească prin muzică un moment de liniște și prezență autentică, un refugiu de la zgomotul existențial în care trăim astăzi.

Întâlnirile Talks re: Music & Beyond vor căuta să creeze momente de prezență, în care experiența împărtășită de artiști se extinde mult dincolo de muzică. Noua serie de dialoguri este menită să ofere publicului experiența unei pauze pline de semnificație, în care să descopere resursele marilor artiști ai scenei internaționale în a-și păstra claritatea, inspirația și reziliența, în muzică și dincolo de ea.

Tema primei întâlniri este Leadership Without Words (Leadership fără cuvinte), inspirată de arta dirijorală a lui Kent Nagano și de lecțiile pe care modelul de lucru cu orchestra le poate oferi societății: despre încredere, empatie, scop comun și despre felul în care frumusețea și inspirația pot fi descoperite în cele mai neașteptate locuri. Moderatorul discuției va fi Oana Marinescu, consultant comunicare strategică.

Kent Nagano este unul dintre cei mai importanți dirijori internaționali, atât pentru repertoriul de operă, cât și pentru cel simfonic. Din septembrie 2026, el va deveni noul Dirijor Principal și Director Artistic al Orchestrei și Corului Național al Spaniei (OCNE) din Madrid. În plus, împreună cu Jan Vogler, este Director Artistic al proiectului Anului The Wagner Cycles al Dresdner Musikfestspiele, realizat împreună cu Dresdner Festspielorchester și Concerto Köln. Concertele cu Orchestra Filarmonicii George Enescu din 2 și 3 octombrie sunt sold-out.

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, ENEVO,Groupe SNEF | Susținători: Symphopay, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub

Partener artistic: Fundația Art Production | Partener comunicare: OMA Vision

