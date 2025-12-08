Dirijorul Fuad Ibrahimov și violonistul Gidon Kremer, invitați ai Filarmonicii George Enescu la un dialog despre schimbare

08-12-2025 | 13:34
PARTENERIAT. Filarmonica George Enescu îi aduce împreună pe renumiții muzicieni Fuad Ibrahimov și Gidon Kremer, miercuri, 10 decembrie, de la ora 18.00, într-o ediție specială Talks re: Music & Beyond, găzduită în Sala Mică a Ateneului Român.

Tema întâlnirii – Endings and Beginnings – deschide o conversație despre schimbare, continuitate și forța visurilor care dau sens parcursului artistic.

Evenimentul se va desfășura în limba engleză. Participarea la evenimentul Talks re: Music & Beyond este gratuită, dar cu înregistrare obligatorie, pe baza completării formularului de la acest link. Locurile sunt limitate.

Pe măsură ce se apropie Sărbătorile și începutul unui nou an, tema acestui dialog – Endings and Beginnings – deschide un spațiu de reflecție asupra schimbării, destinului și continuității. Această temă rezonează profund cu parcursurile artistice ale celor doi mari muzicieni, cu valorile pe care le împărtășesc și cu angajamentul lor comun de a trăi în prezent, onorând totodată moștenirea care i-a format și viziunea care continuă să le ghideze pașii.

Talks re: Music & Beyond este un proiect cultural lansat de Filarmonica George Enescu pentru a apropia spectatorii de universul interior al muzicienilor. Seria de dialoguri este menită să ofere publicului experiența unei pauze pline de semnificație, în care să descopere resursele marilor artiști ai scenei internaționale în a-și păstra claritatea, inspirația și reziliența, în muzică și dincolo de ea. Proiectul este inspirat din tema Stagiunii 2025-2026, Respiro, care invită publicul să găsească prin muzică un moment de liniște și prezență autentică, un refugiu de la zgomotul existențial în care trăim astăzi.

Fuad Ibrahimov este dirijor principal al Neue Philharmonie München și al Orchestrei de Cameră din Baku. În 2024, a fost numit director muzical al Orchestrei Simfonice de Stat a Azerbaidjanului. De asemenea, este Laureat al Concursului International Evgeny Svetlanov de la Paris în 2018. A colaborat cu Royal Philharmonic Orchestra (Anglia), Filarmonica din Nordul Cehiei, MDR-Sinfonieorchester Leipzig, Staatskapelle Halle, orchestrele simfonice din Göttingen și Nürnberg, Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii Maghiare, Sinfonia Varsovia, Kremerata Baltica, Kronberg Academy, Orchestra Națională Simfonică a Letoniei, Orchestre National du Capitole de Toulouse și Orchestra de Cameră din Viena.

Gidon Kremer este unul dintre cei mai originali și convingători artiști ai generației sale. A apărut pe aproape toate marile scene de concert, alături de cele mai renumite orchestre din Europa și America de Nord, colaborând cu unii dintre cei mai importanți dirijori ai ultimei jumătăți de secol. În 2002, Gidon Kremer și Kremerata Baltica, orchestra pe care a fondat-o în 1997, au primit Premiul Grammy la categoria „Cel mai bun ansamblu de mici dimensiuni” pentru albumul After Mozart, iar în 2014 au fost nominalizați din nou pentru un Grammy pentru înregistrarea unor lucrări de Mieczysław Weinberg. A realizat peste 120 de înregistrări, multe dintre ele fiind recompensate cu premii internaționale prestigioase. În 2016, Kremer a primit prestigiosul Praemium Imperiale, considerat adesea „Premiul Nobel al muzicii”.

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, ENEVO,Groupe SNEF | Susținători: Symphopay, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub

Partener artistic: Fundația Art Production | Partener comunicare: OMA Vision

