Moș Crăciun a schimbat sania cu o barcă și a dus 5.000 de cadouri copiilor de pe malul Amazonului

Stiri Diverse
22-12-2025 | 07:59
mos craciun amazon

Moș Crăciun nu uită pe nimeni nici măcar pe copiii din comunitățile izolate de pe malul Amazonului.

autor
Știrile PRO TV

Simpaticul bătrânel a schimbat mai multe ambarcațiuni pentru a duce cadouri celor 700 de copii aflați pe lista sa.

La un moment dat, a urcat într-o bărcuță din lemn cu motor ca să ajungă la câteva familii. Moșul a împărțit 5 mii de jucării și dulciuri.

Vizita este organizată de 26 de ani de o asociație caritabilă din Brazilia.

Sursa: Pro TV

Etichete: cadouri, mos craciun, padurea amazoniana,

Dată publicare: 22-12-2025 07:59

