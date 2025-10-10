Interimat de 1.900 de zile. Teatrele bucureștene din subordinea Primăriei Generale acuză numirile politice ale managerilor

Teatrele bucureștene din subordinea Primăriei Capitalei îi atrag atenția primarului general că interimatele din conducerea lor au depășit și 1.900 de zile, iar prelungirea la nesfârșit a mandatelor interimare afectează actul de cultură.

Managerii interimari cu mandate prelungite la nesfârșit, o practică generalizată în instituțiile și companiile de stat, au stabilit în cazul teatrelor bucureștene și veritabile recorduri, cu interimate care depășesc deja 1.900 de zile, în condițiile în care, conform legii, durata maximă ar fi de 120 de zile.

Federația Teatrelor Metropolitane (FTM), care reunește cele opt teatre din București aflate în subordinea Primăriei Capitalei, arată că managementul interimar sabotează, practic, activitatea instituțiilor, întrucât nu are la bază un proiect de management care să permită o viziune artistică pe termen lung.

Federația a trimis în acest sens o scrisoare deschisă către primarul general al Capitalei, în care îi cere să oprească numirile politice și să organizeze concursuri pentru conducerea teatrelor.

Federația Teatrelor Metropolitane (FTM), prin cele opt teatre din București (Bulandra, Odeon, Mic, Nottara, Excelsior, Creangă, Masca, Țăndărică) și cei 400 membri, vă adresează această scrisoare deschisă pentru a semnala două probleme de maximă urgență și gravitate pentru funcționarea și dezvoltarea instituțiilor de cultură din Capitală: prelungirea ilegală a mandatelor managerilor interimari în teatrele bucureștene și numirile politice în aceste funcții”, se arată într-un comunicat al federației.

”Teatrul este o artă vie, a cetății, nu-l transformați într-un teatru mort”

În scrisoare se dezvăluie că un astfel de interimat, limitat de lege la 120 de zile, a depășit în cazul teatrelor bucureștene și 1.900 de zile. ”Menținerea acestui interimat prelungit a generat blocaje administrative în instituțiile de cultură, ceea ce a afectat grav funcționarea acestora, prin felul în care au fost utilizate fondurile publice și au fost îndeplinite programele culturale”, precizează federația.

Delegările pe care le faceți după expirarea celor 120 de zile sunt abuzive. Asigurarea unui management performant este vitală pentru dezvoltarea culturală, socială, educațională a unei țări”, afirmă Federația Teatrelor Metropolitane.

Bucureștiul merită teatre conduse legal și profesionist, iar România are nevoie de instituții de cultură conduse de specialiști, nu de executanți numiți politic. Are nevoie de viziune în toate instituțiile statului, de cultură, de educație. Teatrul este o artă vie, a cetății, nu-l transformați într-un teatru mort, al obedienței și birocrației”, se mai arată în scrisoarea deschisă adresată de teatrele bucureștene primarului general.

Documentul se adresează, într-un Post Scriptum, și ministrului Culturii și premierului, în condițiile în care practica managerilor interimari numiți politic afectează inclusiv fondurilor alocate culturii.

