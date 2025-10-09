Guvernul a alocat 168 de milioane de lei pentru zeci de instituţii de cultură. „Sprijinim financiar viaţa culturală”

Guvernul a alocat, în şedinţa de joi, 168 de milioane de lei pentru 74 de instituţii de cultură aflate în subordinea autorităţilor locale din 34 de judeţe.

Ministerul Dezvoltării precizează că suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada iunie-august 2025.

”La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Guvernul a decis, în şedinţa de astăzi, alocarea sumei de peste 168 milioane de lei pentru 74 de instituţii publice de spectacole care funcţionează în subordinea autorităţilor locale din 34 de judeţe”, anunţă, joi, Ministerul Dezvoltării, într-un comunicat de presă.

Unde se vor duce banii

Potrivit documentului citat, suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada iunie-august 2025, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale solicitante din judeţele:

-Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea.

"Sprijinim financiar viaţa culturală a comunităţilor locale, acele instituţii publice de spectacole, cum ar fi teatrele, operele, filarmonicile, teatrele de păpuşi şi centrele culturale, din subordinea autorităţilor publice locale şi judeţene, care nu beneficiază de finanţare de la Guvern prin Ministerul Culturii", a precizat ministrul Cseke Attila.

Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării, până la termenul legal, de către unităţile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcţionează instituţii publice de spectacole.

Este a doua tranşă a sprijinului financiar acordat de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, din acest an, după suma de 231 milioane, virată în iulie, către instituţiile culturale – a conchis Cseke Attila.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













