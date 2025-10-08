Sindicaliștii acuză Ministerul Culturii de abuz. Concediile fără plată nu pot fi impuse angajaților forțat.

Recomandarea Ministerului încalcă flagrant legislaţia muncii, se arată într-un comunicat de presă transmis News.ro.

Ministerul Culturii încalcă legea

Potrivit acestuia, într-o circulară recentă, trimisă instituţiilor subordonate, Ministerul, sub pretextul dificultăţilor financiare, sugerează managerilor să ia în calcul „soluţia extremă” a concediului fără plată pentru acoperirea deficitului la cheltuielile salariale. Sub această formulare neutră se ascunde un abuz incalificabil.

Concediul fără plată este un drept al salariatului, nu o obligaţie! Legea (Codul Muncii) este foarte clară: suspendarea contractului în acest mod se poate face doar la cererea sau cu acordul salariatului. Recomandarea Ministerului este, de fapt, o invitaţie directă la şantaj: managerii sunt încurajaţi să-şi preseze angajaţii să semneze cereri de concediu fără plată pentru a nu se ajunge la situaţii mai grave.

„Este inacceptabil ca un minister al statului român, care ar trebui să fie un model de respectare a legii, să ofere ca soluţie la o problemă bugetară tocmai încălcarea legii. Asistăm la o ipocrizie crasă: statul este un arbitru exigent pentru mediul privat, dar un angajator abuziv pentru propriii salariaţi. Nu vom permite ca angajaţii din Cultură, deja umiliţi de salarii mici şi condiţii de muncă precare, să fie acum forţaţi să renunţe la singura lor sursă de venit. De asemenea, semnalăm că în rândul logicii cu dublă măsură stau şi numeroasele deplasări interne şi internaţionale ale ministrului Culturii versus concedii fără plată abuzive pentru angajaţi”, avertizează sindicaliştii.

Conform acestora, „prin această măsură, Ministerul Culturii anulează orice pretenţie de a purta un dialog social real şi demonstrează un dispreţ profund faţă de drepturile şi demnitatea lucrătorilor. Dreptul la muncă, la un salariu şi la condiţii echitabile este garantat de Constituţia României, de tratate internaţionale şi de norme europene, pe care Ministerul le ignoră cu bună ştiinţă”.

CulturMedia cere retragerea recomandării

„Ministrul Culturii ar trebui să ştie că muzeele nu funcţionează după logica pieţei de legume: nu se închid când „nu merge marfa”. Patrimoniul cultural nu se vinde la tarabă, ci se protejează exact aşa cum prevede legea. Trimiterea salariaţilor în concediu fără plată pe motiv de „consum cultural scăzut” nu e doar o idee neinspirată, ci e abuzivă şi nelegală. Funcţiile muzeelor sunt stabilite prin lege: conservare, restaurare, cercetare, evidenţă, educaţie muzeală! Contabilizarea vizitatorilor nu este inclusă printre aceste funcţii”, se arată în protestul CulturMedia.

Legea Muzeelor precizează:

Art. 4. - Funcţiile principale ale muzeului sunt:

a) constituirea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;

b) evidenţa, protejarea, cercetarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;

c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreării.

Federaţia CulturMedia solicită public Ministrului Culturii „retragerea imediată a acestei recomandări toxice şi ilegale şi demararea unor consultări reale cu sindicatele pentru a identifica soluţii care nu sacrifică angajaţii. În caz contrar, vom utiliza toate mijloacele sindicale şi legale, inclusiv acţiuni de protest, sesizarea instituţiilor internaţionale, pentru a apăra drepturile membrilor noştri”.

